In den Haushaltsberatungen des Bundestags kommt es an diesem Mittwoch zum Rededuell zwischen Kanzler Olaf Scholz (SPD) und CDU-Chef Friedrich Merz. Eröffnet wird die vierstündige Generaldebatte (von 9 Uhr an) in der Regel vom Oppositionsführer, also von Merz. Erst dann ist der Kanzler an der Reihe, danach Vertreter der anderen Fraktionen.