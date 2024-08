Ein Rechtsstreit, der viele Etappen hatte und einige Aufmerksamkeit auf sich zog, ist nach fünf Jahren zu Ende: Das Landgericht Bremen hat das Berufungsverfahren wegen Volksverhetzung gegen den evangelischen Pfarrer Olaf L. gegen eine Geldauflage eingestellt. Darauf verständigte sich das Gericht mit Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Der Pastor der konservativen Sankt Martini-Gemeinde hatte 2019 in einem Eheseminar Homosexualität eine „Degenerationsform von Gesellschaft“ genannt und von „Genderdreck“ gesprochen und muss nun 5000 Euro an ein „Zentrum für queeres Leben“ in Bremen zahlen. Ein Geistlicher dürfe sich frei äußern, aber nicht andere in ihrer Würde verletzen, hieß es. In der Verhandlung hatte der Pastor um Entschuldigung gebeten und bedauert, dass er gegen das Gebot der Nächstenliebe verstoßen habe.