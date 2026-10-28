Wenige Tage vor den bundesweiten Protesten des Bündnisses „Gen Z regelt“ ist der Bundessprecher der Bewegung zurückgetreten. Unter dem Namen hätten sich inzwischen verschiedene Gruppen zusammengefunden, „deren Vorstellungen und Ziele des Protests auseinandergehen“, erklärte Gianni Matheja in einem Statement in den sozialen Netzwerken.

Der 21-Jährige ist dort unter dem Namen „Giannistudiert“ aktiv, allein auf Instagram folgen ihm mehr als 100 000 Konten. Zudem erklärte Matheja, aufgrund der vielen Akteure, die sich in dem Bündnis zusammengeschlossen haben, sehe er „einen gemeinsamen friedlichen Rahmen“ der Proteste „nicht mehr ausreichend abgesichert“.

In mehr als 30 deutschen Städten wollen am kommenden Samstag Tausende junge Menschen auf die Straße gehen. Sie fordern mehr Investitionen in das Bildungssystem und kritisieren unter anderem die Wiedereinführung des Wehrdienstes sowie die hohen Lebenshaltungskosten speziell in Großstädten. „Wohin wir auch schauen, sehen wir Krisen und kaum eine Perspektive für uns“, schreiben die Organisatoren von „Gen Z regelt“ in einem Positionspapier. Gleichzeitig betonen die Verantwortlichen, dass sie Gewalt bei den Demonstrationen kategorisch ablehnen. „Gewalt gegen Menschen oder Sachen widerspricht allem, wofür wir stehen“, heißt es. „Nur friedlich können wir gemeinsam etwas erreichen.“

Nach den Ausschreitungen in Frankreich und Italien hatten Politiker von CDU und CSU angesichts der bevorstehenden Proteste in Deutschland vor einer Eskalation der Proteste gewarnt. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, hatte Anfang der Woche der Rheinischen Post gesagt, man müsse „die Gefahr sehr ernst nehmen, dass die angekündigten friedlichen Jugendproteste auch in Deutschland durch linksextreme Kräfte, Teile des migrantischen Milieus und Kriminelle vereinnahmt werden können“. Auch die Bundeschüler*innenkonferenz hatte sich von den bevorstehenden Protesten distanziert. Vize-Generalsekretärin Lilli Berthold sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, ihre Organisation befürchte „eine Entwicklung wie in Frankreich“.

Die Innenminister der Länder hingegen rechnen bislang nicht mit großflächigen Ausschreitungen. Man erwarte keine Eskalationen, erklärte ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums. Auch Bayerns zuständiger Minister Joachim Herrmann (CSU) sagte am Dienstag, „die angekündigten Schülerproteste lassen zum jetzigen Zeitpunkt keine vergleichbaren Ausschreitungen wie in Frankreich erwarten“. Die Münchner Polizei erklärte auf SZ-Anfrage, „konkrete Hinweise auf geplante Gewalttaten oder Sachbeschädigungen“ gebe es bislang keine. Die Behörden verfolgen aber die Kommunikation in Chatgruppen sowie Postings in den sozialen Medien.

Zentren der bundesweiten Proteste sollen die Metropolen werden. Für die Kundgebung in Köln haben sich auf der Seite von „Gen Z regelt“ bis Mittwochabend rund 13 000 Menschen für den Protest angemeldet. In Frankfurt sind es rund 12 000, in Hamburg und Berlin jeweils rund 9000. In München haben sich bislang etwas mehr als 7000 Menschen registriert. Das bedeutet aber nicht, dass tatsächlich so viele Demonstranten kommen werden. Nach Angaben des Münchner Kreisverwaltungsreferats ist die Kundgebung am Geschwister-Scholl-Platz für maximal 1000 Teilnehmer angemeldet worden.