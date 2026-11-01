Was als friedlicher Protest junger Menschen begann, endete in einigen Metropolen mit Chaos und Gewalt. Die bundesweiten Demonstrationen, zu der die Organisation „Gen Z regelt“ aufgerufen hatte, verliefen am Wochenende zunächst so, wie es sich viele erhofft hatten: laut, aber besonnen. Zehntausende Menschen gingen in 34 Städten auf die Straßen, sie forderten von der Politik mehr Investitionen in Bildung, Entlastung bei steigenden Lebenshaltungskosten sowie mehr soziale Gerechtigkeit, und sie protestierten vielerorts auch gegen eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht.

Doch mit dem Einbruch der Dunkelheit kippte vor allem in den Großstädten Köln und Frankfurt am Main die Stimmung. In der hessischen Finanzmetropole wurden nach Angaben des hessischen Innenministeriums insgesamt 17 Geschäfte beschädigt, so schlugen teils vermummte Randalierer etwa Schaufenster ein und plünderten mehrere Geschäfte. Mehr als 100 Polizisten sind nach Angaben der Behörde angegriffen und verletzt worden; ein Beamter sei durch einen Steinwurf im Gesicht getroffen worden. 54 Personen im Alter von 13 bis 29 Jahre habe die Polizei festgenommen, der überwiegende Teil habe die deutsche Staatsangehörigkeit.

„Massive Präsenz und dezentrale Kräfteaufstellung“: So beschrieb Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) das Einsatzkonzept der Polizei. Foto: Imago/Halil Sagirkaya/Anadolu Agency

Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) sagte während einer Pressekonferenz am Sonntagmittag, dass sich in Frankfurt „ein enormes Gewaltpotenzial von Linksextremisten und gewaltorientierten jungen Menschen, größtenteils mit Migrationshintergrund, entladen“ habe. Nur ein Teil der Gewalttäter komme aus Frankfurt, viele seien aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet angereist. Die Sicherheitsbehörden in Hessen würden nach Angaben des Innenministers die „gewaltbereiten jungen Menschen mit Migrationshintergrund in Zukunft noch stärker in den Fokus nehmen“, sagte der Minister. Aber auch die Bekämpfung des Linksextremismus werde man weiter intensivieren. Schließlich sei dieser in Verbindung „mit anderen gewalttätigen Kräften“ eine große Gefahr.

Die Organisatoren von „Gen Z regelt“ hatten sich bereits in der Nacht auf Sonntag zu der Gewalt geäußert. Auf ihrem Instagram-Account distanzierten sie sich von „jeglicher Form der Gewalt sowie von gewalttätigen Handlungen anderer Gruppen oder Einzelpersonen“, die nicht Teil der Demonstrationen waren. „Wir stehen für friedlichen Protest, demokratische Werte und das Recht, unsere Meinung frei zu äußern. Gewalt war und ist niemals Teil unserer Bewegung.“

Brennpunkt Bildung: Gegen Kürzungen im System richteten sich die Demonstrationen, hier in Berlin, vor allem. Foto: Ebrahim Noroozi/AP Photo

„Auf diesen Landfriedensbruch müssen harte Strafen folgen“

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), der sich am Samstag in Berlin-Mitte selbst einen Überblick über die Situation verschafft hatte, sagte der Bild: „Gewaltexzesse wie in Paris wurden dank unserer hoch engagierten Polizeikräfte verhindert.“ Der Innenminister bedankte sich bei den Einsatzkräften „für ihren erfolgreichen Einsatz“. Das Konzept der Polizei sei laut Dobrindt „mit massiver Präsenz und dezentraler Kräfteaufstellung“ aufgegangen.

Friedliche Demonstrationen seien durch „gewaltbereite linke Gruppen und Chaoten aus dem migrantischen Milieu“ gekapert worden. Der Innenminister kündigte ein entschlossenes Vorgehen gegen die Randalierer an: „Auf diesen Landfriedensbruch müssen harte Strafen folgen.“ CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann sagte der Deutschen Presse-Agentur, es stimme sie traurig, dass friedlicher Protest teilweise kaum mehr möglich sei. „Ein wirklich inhaltliches Ziel der Demonstrationen blieb bis zuletzt fraglich – für einige war das der perfekte Deckmantel für Gewalt und Ausschreitungen, die sicher die Mehrheit der Teilnehmer ablehnten.“

Die Ausschreitungen dürften nach Ansicht des parlamentarischen Geschäftsführers der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, die Anliegen junger Menschen nicht überschatten. Die Sorgen bezüglich der eigenen Zukunft seien ernst zu nehmen, sagte er der Rheinischen Post: „Gerade bei der Frage von fehlender Chancen- und Bildungsgerechtigkeit muss die Politik handeln.“ Wo Proteste in Gewalt umschlügen, sei das klar zu verurteilen, „und ein konsequentes Durchgreifen ist dort der richtige Weg“. Dies dürfe aber nicht die Anliegen der jungen Generation insgesamt überdecken, die friedlich zum Protest auf den Straßen waren. Bereits im Vorfeld der Demonstrationen hatte die Bundestagsfraktion der SPD einen nationalen Bildungsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen gefordert.

Trotz der Eskalationen in einzelnen Städten möchte die Organisation „Gen Z regelt“ schon bald erneut auf die Straße gehen. Am 20. November plant sie, sich an europaweiten Protesten zu beteiligen. Der hessische Innenminister Poseck spricht sich aufgrund der aktuellen Ereignisse jedoch gegen eine solche Versammlung in Frankfurt aus.