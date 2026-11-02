Zum Hauptinhalt springen

Ausschreitungen nach JugendprotestenWer hat da am Wochenende randaliert?

Lesezeit: 4 Min.

Junge Männer haben am Samstag in Frankfurt Schaufenster eingeschlagen und Läden geplündert.
Junge Männer haben am Samstag in Frankfurt Schaufenster eingeschlagen und Läden geplündert.
Foto: Boris Roessler/dpa

Auf den Straßen sind die Scherben weggekehrt, in der Politik fängt die Aufarbeitung der Krawalle gerade erst an. Was die Sicherheitsbehörden bislang wissen.

Von Christoph Koopmann und Kathrin Wiesel-Lancé, Frankfurt/Köln

SZ bei Google bevorzugen

Rund um die Zeil sieht es schon fast wieder aus wie immer. Kehrmaschinen haben die Scherben und Reste von verbrannten Mülleimern weggefegt. Vor der Auslage des Waffenladens, den Vermummte in der Nacht zu Sonntag geplündert haben, hängt eine Pressspanplatte. Auch der Schuhladen, aus dem junge Männer händeweise Sneaker raustrugen, ist mit Pressspan verkleidet. Vor der Tür steht ein Security-Mann. In der Frankfurter Innenstadt sind die Aufräumarbeiten nach dem Krawall vom Wochenende weitestgehend abgeschlossen. In der Politik haben sie gerade erst begonnen.

Zur SZ-Startseite

Proteste der Generation Z
:„Gewalt war und ist niemals Teil unserer Bewegung“

Zehntausende junge Menschen demonstrieren friedlich in deutschen Städten – bis sich an die Proteste in manchen Metropolen Krawalle anschließen. Innenminister Dobrindt spricht von Landfriedensbruch und kündigt harte Strafen an.

Von Sina-Maria Schweikle

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite