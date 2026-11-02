Rund um die Zeil sieht es schon fast wieder aus wie immer. Kehrmaschinen haben die Scherben und Reste von verbrannten Mülleimern weggefegt. Vor der Auslage des Waffenladens, den Vermummte in der Nacht zu Sonntag geplündert haben, hängt eine Pressspanplatte. Auch der Schuhladen, aus dem junge Männer händeweise Sneaker raustrugen, ist mit Pressspan verkleidet. Vor der Tür steht ein Security-Mann. In der Frankfurter Innenstadt sind die Aufräumarbeiten nach dem Krawall vom Wochenende weitestgehend abgeschlossen. In der Politik haben sie gerade erst begonnen.