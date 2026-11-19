Die Proteste an diesem Freitag werden etwas unübersichtlich, das kann man gut am Beispiel Frankfurt sehen. Fünf verschiedene Demonstrationen von vier verschiedenen Akteuren sind angekündigt. Die Organisation „Gen Z regelt Frankfurt“ will etwa an einem anderen Ort demonstrieren als die „Gen Z regelt Bundesbewegung“ und auch die Jugend der Gewerkschaft Verdi hat zwei eigene Versammlungen angemeldet, eine tagsüber und eine am Abend. Insbesondere die Organisatoren von „Gen Z regelt“ wollen die Proteste vom 31. Oktober fortsetzen. Vor knapp drei Wochen protestierten bundesweit etwa 120 000 meist junge Leute unter anderem für mehr Investitionen in Bildung, gegen steigende Lebenshaltungskosten und eine Wiederkehr der Wehrpflicht.