Morgen ist ein Tag, an dem man sich eigentlich schön-schaurig gruseln soll: Halloween. Aber das Bündnis „Gen Z regelt“ hat zum Protest aufgerufen und jetzt sorgen sich Ladenbesitzer um ihre Geschäfte. Politiker von Union und SPD haben vor Gewalt gewarnt. Die Bundeschüler*innenkonferenz hat sich distanziert und ein Sprecher des Bündnisses „Gen Z regelt“ hat wenige Tage vor dem Protest seinen Posten aufgegeben, weil er einen „gemeinsamen friedlichen Rahmen“ nicht mehr „ausreichend abgesichert“ sehe . Die Demonstration könnte zu einem Seismographen dafür werden, wie geladen die gesellschaftliche Stimmung tatsächlich ist. Ich habe die Hoffnung, dass sie eben nicht so ist wie in Frankreich und Italien. Dass die Proteste friedlich bleiben – und die Erwachsenen die wichtigen Anliegen der Jugendlichen trotzdem ernst nehmen. Mein Kollege Linus Freymark schreibt, weil Angst vor Ladenplünderungen die mediale Debatte dominiere, fühlten sich „die Jungen einmal mehr nicht gehört“ . In Berlin hat sich gestern das Abgeordnetenhaus konstituiert . Es hätte um das rot-grün-rote Bündnis gehen können. Aber dann ging es darum, wie viel Angst die Bürgermeisterkandidatin der Linken, Elif Eralp, vor Hamas-Terrorsympathisanten hat. Solchen, die durchaus Kontakte in ihre Partei pflegen. Das hatte sie dem Spiegel aus Versehen mitgeteilt. Unser Autor Stefan Niggemeier hat sich damit beschäftigt , ob der Spiegel diese Kommentare von Eralp hätte veröffentlichen dürfen. Er findet: Das Magazin ist übers Ziel hinausgeschossen. Die Kollegen hätten sensationslüstern übertrieben und sich durch die Veröffentlichung angreifbar gemacht. Ich finde, es ist durchaus ein ernsthaftes Problem, wenn die potenzielle Regierende Bürgermeisterin sich nicht traut, offen zu sagen, was sie denkt und was ihr Angst macht.

Was heute wichtig ist

Alle Stimmen ausgezählt: Patt nach Wahl in Israel. Ministerpräsident Netanjahu liegt nach Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Endergebnisses zwar vorn, verfehlt aber wie die Opposition eine absolute Mehrheit: Seine bisherige Koalition kommt auf 53 Sitze, die Allianz von Herausforderer Eisenkot auf 48 Sitze. Zum Artikel

EZB-Präsidentin Lagarde wird im Februar vorzeitig abtreten. Christine Lagarde verschafft der Politik Zeit bei der Regelung ihrer Nachfolge an der EZB-Spitze – denn die Sorge vor Rechtspopulisten ist groß, die auch wegen der Inflation Auftrieb haben. Den Leitzins halten die Währungshüter vorerst stabil. Zum Artikel

Star-Trek-Legende Patrick Stewart ist tot. Als Jean-Luc Picard, Kapitän der neuen Enterprise, wurde Patrick Stewart zum Inbegriff intellektueller Führungsstärke. Dabei hatte ihn ein guter Freund noch von der „Star Trek“-Rolle abhalten wollen. Zum Artikel

Zverev siegt und wird die Nummer eins der Weltrangliste. 35 Jahre nach Boris Becker erklimmt wieder ein deutscher Mann die Tennis-Spitze: Alexander Zverev erreicht in Wien das Viertelfinale und löst damit am Montag Jannik Sinner als Weltranglistenersten ab. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die Fachbriefings von SZ Dossier

Dossier Digitalwende: Globale KI-Initiative vorerst ohne festen Fahrplan. Die von Finnland und Norwegen gestartete KI-Initiative bleibt vorerst ohne festen Zeitplan: Strukturen und Verfahren sollen „so schlank und flexibel wie möglich“ bleiben. Auch wichtig: Brüssel will nationale Social-Media-Altersbegrenzungen bremsen – mit möglichen Folgen für Deutschland. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Deutschlands Asiengeschäft steht vor einem Neuanfang. Politische Konflikte und wachsende Konkurrenz setzen das deutsche Asiengeschäft unter Druck. Bei der Asien-Pazifik-Konferenz in Seoul beraten Konzernchefs und Kanzler Merz darüber, wie sich Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Unabhängigkeit sichern lassen. Südkorea bietet dafür Chancen – doch mehr Partner bedeuten nicht automatisch weniger Risiko. Zum Briefing