Mehrere Zehntausend Menschen haben sich in Deutschland den bundesweiten Jugendprotesten angeschlossen. Vielerorts wurde ein friedlicher Protestbeginn gemeldet, teils wurden aber Demonstrationen wegen Verstoßes gegen das Vermummungsverbot gestoppt. Am Rande einiger Proteste wurde laut Polizei Pyrotechnik gezündet.

Zu den Demonstrationen in mehr als 30 deutschen Städten hatte die Initiative „Gen Z regelt“ aufgerufen. Sie fordert mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, für soziale Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz. Eine Wehrpflicht lehnt sie ab, ebenso einen Ausbau staatlicher Überwachung.

Die Initiative „Gen Z regelt“ sprach nach Rückmeldung aus zunächst zwölf Städten am späten Nachmittag von insgesamt mehr als 68 000 Teilnehmern. Bundesweite Zahlen der Polizei liegen noch nicht vor, in einigen Städten fielen sie aber niedriger aus als die Angaben der Veranstalter.

Gen-Z-Protest : Demo vor der Universität in München verläuft friedlich Einige Tausend Menschen demonstrierten am Nachmittag für ihre Zukunft. Obwohl die Polizei nicht mit Ausschreitungen rechnete, sicherten mehrere Luxusläden ihre Schaufenster ab. Nach der Demo spitzte sich die Situation zwischen den Beamten und einer Gruppe zu. Von Catherine Hoffmann, Bernd Kastner und Viktoria Spinrad ...

In Köln sagte die Polizei wegen der Vermummung einiger Teilnehmer und des Einsatzes von Pyrotechnik den Demonstrationszug kurzfristig ab. „Die Demo wird als Standkundgebung weitergehen“, sagte eine Polizeisprecherin. Am Rande der Demonstration setzte die Polizei auch einen Wasserwerfer ein. Er richtete sich nach Angaben des Innenministeriums gegen „gewaltbereite Demonstranten“. Sie hätten die Standkundgebung verlassen wollen, sagte eine Ministeriumssprecherin. Eine Polizeisprecherin sagte, dass es vor dem Einsatz Angriffe mit Pyrotechnik auf Einsatzkräfte gegeben habe.

In Hamburg verlief die Demonstration zunächst friedlich, später jedoch wurden Einsatzkräfte der Polizei von einigen Demonstrierenden mit Pyrotechnik und Baustellenabsperrungen beworfen. Die Bereitschaftspolizei gehe mit „unmittelbarem Zwang“ dagegen vor, postete die Polizei auf ihrem WhatsApp-Channel. Demonstranten zündeten auch Straßenabsperrungen an.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration in Hamburg zünden Gegenstände an, die Polizei ist im Einsatz. Marius Bulling/onw-images/dpa

In Frankfurt am Main war der Protest über Stunden weitgehend friedlich, der Demozug wurde jedoch wegen Pyrotechnik und vermummter Teilnehmer teils gestoppt. Abends warfen Demonstranten Böller auf Polizisten.

In Stuttgart hielt die Polizei die Demonstration mehrfach an, weil Demonstranten von der offiziellen Route abwichen, sich vermummten und Pyrotechnik zündeten. Der Protest sei nicht friedlich verlaufen, die befürchteten großen Ausschreitungen seien aber ausgeblieben. Teilnehmer warfen laut einer Polizeisprecherin Flaschen und Pyrotechnik auf Beamte. Dadurch seien zwei Polizisten verletzt worden. „Wir haben viele Dutzend Straftaten zu verzeichnen“, berichtete die Sprecherin.

In Berlin mit mehreren Tausend Teilnehmern blieb es laut Polizei zunächst friedlich, später warfen Demonstranten nahe der bekannten Hackeschen Höfe jedoch Eier und Flaschen auf Beamte. In Leipzig blieb es ebenfalls weitgehend friedlich, teils wurde auch dort Pyrotechnik abgefeuert.

Auch in Bremen gab es nach Polizeiangaben am Abend Ausschreitungen. „Man kann nicht mehr von einem komplett friedlichen Verlauf sprechen“, sagte ein Polizeisprecher. Polizeikräfte seien vereinzelt mit Schlägen und Tritten attackiert worden. Mindestens ein Müllcontainer wurde in Brand gesetzt. Wasserwerfer waren im Einsatz, von mehreren Menschen wurden die Personalien festgestellt.

„Gen-Z-regelt“-Organisatoren gegen jede Form von Gewalt

Die Organisatoren von „Gen Z regelt“ hatten vor den Demonstrationen ausdrücklich zu friedlichem Protest aufgerufen. Sie lehnen jede Form von Gewalt ab. Auf ihrer Website machten sie deutlich, dass sie keine extremistischen Gruppen und verfassungsfeindliche Symbole bei ihren Demonstrationen haben wollen. Sie warnten vor Glas und Waffen sowie Provokationen gegenüber der Polizei und wiesen auf das für Demonstrationen geltende Vermummungsverbot hin.

Aus Angst vor Ausschreitungen hatten viele Einzelhändler in den Innenstädten und vor allem in Luxus-Einkaufsstraßen größerer Städte vorsorglich ihre Schaufenster mit Holzplatten verbarrikadiert. Die Polizei ist teils mit mehreren Hundertschaften im Einsatz, um Präsenz zu zeigen.

Vertreter von „Gen Z regelt“ hatten den in der öffentlichen Debatte starken Fokus auf die Sorge vor Gewalt kritisiert. „Das zeigt ja, dass unser Punkt, dass wir nicht ernst genommen werden und nicht gehört werden, auch stimmt. Denn keiner will sich mit uns um die Inhalte kümmern, sondern es ist immer nur das Thema Gewalt auf der Agenda“, hatte einer der Organisatoren gesagt.