„Weil ihr uns die Zukunft klaut“ – mit Sprüchen wie diesem gingen vor wenigen Wochen bundesweit Zehntausende junge Menschen auf die Straße . Beim Protest der Initiative „Gen Z regelt“ wollten sie auf die Kluft aufmerksam machen, die sie wütend macht: Die Politik nehme ihre Anliegen nicht ernst, richte sich nur nach den Interessen der Älteren. Das alles gehe auf ihre Kosten.

Wer den Ärger der jungen Menschen verstehen will, sollte das neue Buch von Quentin Gärtner lesen: „Deutschland völlig lost. Wie meine Generation dem Land den Arsch retten wird“. Gärtner, Jahrgang 2007, hat sich schon in seiner Schulzeit politisch engagiert und ist jetzt Mitglied bei den Grünen. Was er auf 200 Seiten beschreibt, ist an sich nicht neu: Ausführlich erzählt er bekannte Probleme und Versäumnisse der Politik nach.

Die Detailliertheit hilft dabei nachzuvollziehen, warum junge Menschen auf die Straße gehen. Es ist beeindruckend, die ganze Bandbreite der Ungerechtigkeiten zu lesen, die Gärtner anführt. Praktisch überall ist seine Generation benachteiligt: Auf dem Wohnungsmarkt kann man es sich kaum leisten, wegen Uni oder Berufsstart in eine neue Stadt zu ziehen, in der Berufswelt sind ältere Mitarbeiter viel stärker geschützt als Neueinsteiger, das Rentensystem steht vor dem Kollaps, mangelnder Klimaschutz nährt Zukunftsängste.

Manchmal fühlt er sich wie ein Dinosaurier

Die Liste ließe sich beinahe endlos fortsetzen. Manchmal, schreibt Gärtner, fühle man sich wie ein Dinosaurier, der sich frage, welche der Krisen ihn auslöschen werde. Hinzu komme die Frustration über das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Regelungen wie das Wehrdienstmodernisierungsgesetz würden beschlossen, ohne die Betroffenen zu beteiligen.

Quentin Gärtner: Deutschland völlig lost. Wie meine Generation dem Land den Arsch retten wird. Rowohlt, Hamburg 2026. 224 Seiten, 14 Euro. E-Book: 9,99 Euro. Rowohlt Taschenbuch

Bleibt also nur Resignation? Gärtner schafft es trotz allem, Optimismus zu verbreiten. Das liegt vor allem am Tatendrang seiner Generation, den er betont und der sich in einigen Ideen zeigt. Die sind freilich nicht alle neu, etwa der Ausbau der E-Mobilität, die Sanierung der Deutschen Bahn oder eine Reform der Erbschaftssteuer zur Abmilderung sozialer Ungleichheit. Das macht sie aber nicht weniger sinnvoll.

Vor allem in Bezug auf das Bildungssystem äußert Gärtner interessante Gedanken. Wieso ist alles darauf ausgelegt, Fakten auswendig zu lernen? Zielführender wäre es doch, das Verständnis für Zusammenhänge und kritisches Denken zu fördern. All das zeigt, dass man den jungen Leuten zuhören sollte, die nah dran sind und wissen, was man verbessern müsste. Auch in anderen Bereichen lohnt es sich, die Jungen einzubinden. Denn sie sind diejenigen, die auf lange Sicht damit umgehen müssen, wenn Probleme aufgeschoben werden.