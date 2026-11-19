Am Freitag wollen junge Menschen in ganz Europa wieder demonstrieren. Ihr Frust ist auch an deutschen Schulen präsent. Was Lehrkräfte aus ihren Klassenzimmern berichten.

Für Freitag mobilisieren gleich mehrere Gruppen und Initiativen europaweit zu Jugendprotesten. In Deutschland hat die Initiative „Gen Z regelt“ zu Demonstrationen aufgerufen, aber auch ein Bündnis aus Bundesschülerkonferenz, Elternvertretern und der Bildungsgewerkschaft GEW stellt Forderungen für bessere Bildung vor. Doch wie werden Bildungspolitik, hohe Lebenshaltungskosten, Klimapolitik oder der Wehrdienst an den Schulen selbst diskutiert? Und wie die Ausschreitungen nach den jüngsten Protesten? Drei Lehrkräfte berichten aus ihrem Alltag.