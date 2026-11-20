Ebben die Jugendproteste bald schon wieder ab, ehe sie richtig begonnen haben? Diesen Eindruck konnte man an diesem Freitag gewinnen, wenn man auf die Internetseite der Protestorganisatoren von „Gen Z regelt“ schaute. Sie hatten auch die ersten großen Proteste Ende Oktober angestoßen, und damals hatten sich rund 180 000 Menschen zu den bundesweiten Demonstrationen per Klick auf der Seite angekündigt. Für diesen Freitag rief „Gen Z regelt“ zu neuen Demonstrationen auf, es waren aber lediglich etwa 21 500 Leute registriert – wobei es einen wichtigen Unterschied gab: Diesmal hatten einige weitere Organisationen eigene Straßenproteste geplant.