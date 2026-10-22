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Straßenproteste„Es gibt Gruppen, die das gerne kopieren möchten“

Lesezeit: 4 Min.

In den vergangenen Tagen gab es in Deutschland, wie hier in Berlin, bereits erste Demonstrationen zur Solidarität mit der französischen Jugend.
In den vergangenen Tagen gab es in Deutschland, wie hier in Berlin, bereits erste Demonstrationen zur Solidarität mit der französischen Jugend.
Foto: Carsten Koall/dpa

Schwappt die Gewalt aus Frankreich nach Deutschland über? Die Initiative „Gen Z regelt“ ruft für den 31. Oktober zum bundesweiten Protest auf. Sie lehnt Gewalt ab. Doch unter dem Label „Gen Z“ sind auch andere unterwegs.

Von Roland Preuß, Berlin

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Wenn es nach den Initiatoren geht, dann werden die Proteste der Jungen ihre Ordnung haben. Wer teilnehmen will, soll ein Ticket lösen, heißt es auf der Internetseite von „Gen Z regelt“. Eine Karte zur Demoteilnahme? Das klingt nicht nach brennenden Barrikaden und einem plündernden Mob, so wie man es eben in Frankreich gesehen hat. Es klingt eher nach dem Klischee, dass die Deutschen selbst Demos so durchorganisieren wie ihre Autofertigung. „Das Ticket ist keine Pflicht für die Teilnahme an den Demos“, heißt es immerhin von den Initiatoren. Aber es helfe einzuschätzen, wie viele kommen werden. Donnerstagnachmittag waren rund 11 000 Demo-Tickets gelöst.

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