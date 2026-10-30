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Protest der Jungen„Wir machen das alle zum ersten Mal“

Lesezeit: 6 Min.

Angst geht um: Auf dem Berliner Kurfürstendamm werden aus Sorge über mögliche Ausschreitungen am Wochenende Schaufenster mit Brettern geschützt.
Angst geht um: Auf dem Berliner Kurfürstendamm werden aus Sorge über mögliche Ausschreitungen am Wochenende Schaufenster mit Brettern geschützt.
Foto: Sven Kaeuler/dpa

Sie wollen diesen Samstag gegen kaputte Schulen, steigende Preise und die Wehrpflicht demonstrieren. Nun finden sie sich in einer Debatte über Gewalt und Extremisten wieder. Ein Besuch bei Organisatoren der Gen-Z-Proteste.

Von Markus Balser, Christoph Koopmann und Roland Preuß, Köln/Berlin/Düsseldorf

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„Ich bin schon erschrocken“, sagt Emma Hübner. Jahrelang sei ihr und anderen jungen Leuten erzählt worden, sie sollten mitreden, sie sollten sich engagieren. In der Schule, von Medien, von Politikern. Und jetzt das. „Ich hätte nicht erwartet, dass politisches Engagement fast schon bekämpft und sabotiert wird“, sagt Hübner. Einige Leute, die bei „Gen Z regelt“ mitmachen, seien verängstigt: „Einzelne steigen aus der Orga jetzt aus.“

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SZ PlusVon Elisa Britzelmeier

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