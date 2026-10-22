Wenn es nach den Initiatoren geht, dann werden die Proteste der Jungen ihre Ordnung haben. Wer teilnehmen will, soll ein Ticket lösen, heißt es auf der Internetseite von „Gen Z regelt“. Eine Karte zur Demo-Teilnahme? Das klingt nicht nach brennenden Barrikaden und einem plündernden Mob, so wie man es eben in Frankreich gesehen hat. Es klingt eher nach dem Klischee, dass die Deutschen selbst Demos so durchorganisieren wie ihre Autofertigung. „Das Ticket ist keine Pflicht für die Teilnahme an den Demos“, heißt es immerhin von den Initiatoren. Aber es helfe einzuschätzen, wie viele kommen werden. Mittwochnachmittag waren rund 11 000 Demo-Tickets gelöst, am Donnerstagmorgen bereits rund 25 500.