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BildungsnotstandGen-Z-Proteste: Wer steckt dahinter? Mit Gianni Matheja

Gianni Matheja ist als Sohn einer alleinerziehenden Mutter in Berlin aufgewachsen.
Gianni Matheja ist als Sohn einer alleinerziehenden Mutter in Berlin aufgewachsen.
Bild: SZ
  • Nach einer Woche mit Demonstrationen in vielen deutschen Städten bleiben neben friedlichen Protesten auch Randale in Erinnerung.
  • Gianni Matheja, 21 Jahre alt und Student in Berlin, kritisiert die Debatte als zu undifferenziert. Gewalt gegen Menschen und Sachen verurteile er scharf.
  • Die Forderungen der Bewegung stützen sich laut Matheja auf die Lebensrealität vieler junger Menschen und Studierender.
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Als Sprecher von „Gen Z regelt“ rief er zu Protesten auf – bis er selbst Angst vor gewaltbereiten Anhängern bekam.

Podcast von Ronen Steinke

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Nach einer Woche mit Demonstrationen in vielen deutschen Städten bleiben neben friedlichen Protesten auch Bilder von Randalen in Erinnerung. Gianni Matheja ist 21 Jahre alt, studiert in Berlin und war Sprecher von „Gen Z regelt“. Vor dem großen Protestwochenende räumte er den Posten, weil er den friedlichen Rahmen nicht mehr abgesichert sah.

Eine Woche später kritisiert der 21-Jährige die entstandene Debatte als zu undifferenziert. Er verurteile Gewalt gegen Menschen und Sachen scharf, trenne aber zwischen beiden.

Ich würde immer zwischen friedlich und friedfertig unterscheiden.
Gianni Matheja im Gespräch mit Ronen Steinke

Im Dialog mit Ronen Steinke macht Matheja klar, worauf sich die Forderungen der jungen Bewegung konkret stützen. Er kenne Studenten, die mit einem Föhn unter der Decke heizen, weil sie ihre Heizungen nicht anmachen wollen. Das sei die Lebensrealität von Studenten in Deutschland. Er fragt sich: Hat die Politik daran in den vergangenen Jahren irgendwas geändert?

Jeden zweiten Freitag erscheint eine Folge von „Ronen Steinke“. Alle Folgen jetzt mit SZ Plus hören auf SZ.de oder auf Spotify.

Host: Ronen Steinke
Redaktion: Annabell Burkhardt
Produktion: Justin Patchett

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