Es sollte ein weiterer Triumph werden, doch es wurde nur ein müder Abklatsch. Am vergangenen Donnerstag wollten die Protestierenden der Generation Z wiederholen, was ihnen am Wochenende zuvor offensichtlich gelungen war: Zehntausende waren da in Mexiko-Stadt und an anderen Orten des Landes auf die Straße gegangen, gegen die ausufernde Kriminalität und gegen eine angeblich korrupte Regierung. Es war ein kleines Fanal, das große Schlagzeilen machte.