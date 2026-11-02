Hessens Innenminister Roman Poseck ( CDU ) hat ein Verbot weiterer angekündigter Jugendproteste ins Spiel gebracht. „Zunächst muss man sehen, ob diese Veranstaltungen am 20. November überhaupt so stattfinden können“, sagte er in den ARD-„Tagesthemen“.

Das Versammlungsrecht sei ein hohes Gut, jedoch sei die Friedlichkeit ebenso elementar. Gewalttätige Versammlungen dürften deshalb nicht zugelassen werden. Am Samstag war es nach einer Demonstration, zu der die Initiativen „Gen Z regelt“ und „Generation Aufbruch“ aufgerufen hatten, in Frankfurt am Main zu Tumulten und Plünderungen gekommen.

Obwohl Tausende Menschen über weite Strecken friedlich für mehr Investitionen in Bildung und Gesundheit sowie gegen die Einführung einer Wehrpflicht auf die Straße gingen, sei es auch bei der eigentlichen Demonstration zu Zwischenfällen gekommen, sagte Poseck. So habe es etwa „massive Angriffe“ auf die Polizei aus der Versammlung heraus gegeben. „Die Versammlungsleiter haben diese Versammlungen nicht im Griff“, erklärte Poseck.

Mit Blick auf die Tumulte und Plünderungen am späten Samstagabend in Frankfurt kündigte Poseck eine konsequente Strafverfolgung an. „Diese Tätergruppe war überwiegend migrantisch geprägt“, sagte er. „Es darf hier keine falschen Tabus geben.“ Die Behörden würden gewaltbereite junge Menschen mit Migrationshintergrund künftig noch stärker in den Blick nehmen. „Damit schützen wir auch die vielen Menschen mit Migrationshintergrund in unserem Land, die sich an Recht und Gesetz halten.“

Dobrindt spricht von „Chaoten aus dem migrantischen Milieu“, Pistorius distanziert sich vom Innenminister

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte der Bild, „gewaltbereite linke Gruppen und Chaoten aus dem migrantischen Milieu“ hätten die friedlichen Demonstrationen vom Samstagnachmittag gekapert. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ging dazu auf Distanz und fragte: „Was sind denn migrantische Gruppen? Sind das Menschen, die in dritter Generation in Deutschland leben und deutsche Staatsangehörige sind? Wo hören wir auf, das zu differenzieren? Ich glaube, das führt in die falsche Richtung.“

Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) verurteilte derweil die Krawalle, will wichtige inhaltliche Fragen der Jugendlichen aber ausdrücklich aufgreifen. Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Dass Gewaltbereite an einigen Orten die Demonstrationen regelrecht gekapert haben, verstellt den Blick auf die eigentlichen Anliegen der jungen Generation.“ Dies bedauere sie besonders. Der überwiegende Teil sei friedlich auf die Straße gegangen. „Deren Stimmen höre ich, mit denen will ich tiefer ins Gespräch kommen.“ Prien betonte: „Die Anliegen der Jugendlichen sind berechtigt und überaus relevant.“

Grünen-Chefin Franziska Brantner verurteilte die Ausschreitungen. „Gewalt schadet dem berechtigten Anliegen der vielen, die friedlich protestiert haben“, sagte sie der Rheinischen Post. Die Linke-Vorsitzende Ines Schwerdtner sagte der Zeitung: „Weder die Bezahlbarkeitskrise noch der Sozialabbau noch der breit getragene Wille zu friedlichem Protest verschwindet, weil kleine Gruppen frustrierter Menschen danach randaliert haben.“

Klimaaktivistin Neubauer rät „Gen Z regelt“, ihr strategisches Profil zu schärfen

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisierte in einem Gespräch mit dem RBB-Hörfunk die Fokussierung auf Gewaltvorfälle in der Debatte. Sie habe den Eindruck, dass das Thema für einige, die sich nicht ernsthaft für die Belange junger Menschen interessierten, „so eine Art gefundenes Fressen“ sei. Die Art und Weise, wie über die Proteste geredet werde, „symbolisiert alles, was schiefläuft“, sagte Neubauer: „Junge Menschen tun sich zusammen, und man behandelt die wie so einen Fremdkörper, vor dem man erst mal Angst haben muss.“ Sie riet „Gen Z regelt“, ihr strategisches Profil und ihre Anliegen zu schärfen.

Ein Sprecher von „Gen Z regelt“, der Initiative der Jugendproteste, erklärte: „Was nach dem Ende der Kundgebungen passiert ist, darauf hatten wir keinen Einfluss.“ Die Initiative veröffentlichte eine Stellungnahme, in der sie sich von „jeglicher Form der Gewalt sowie von gewalttätigen Handlungen anderer Gruppen oder Einzelpersonen“ distanzierte.

„Gen Z regelt“ kündigte zudem an, dass Protestaktionen fortgesetzt werden sollen. Im Blick steht eine Beteiligung an europaweiten Protesten am 20. November. Für diesen Tag ruft auch ein Bündnis zur Teilnahme an einem „Internationalen Jugendstreiktag“ auf. Dazu gehört die Bundesschülerkonferenz, die sich von Aktionen von „Gen Z regelt“ distanziert hatte – mit der Begründung, dass deren Organisationsstrukturen unklar seien.