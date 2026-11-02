Bundeskanzler Friedrich Merz hat die politischen Proteste der Jugendlichen am Wochenende gewürdigt, aber die Gewalt am Abend in einigen Städten verurteilt. „Ich nehme vor allem eine positive Botschaft vom Wochenende mit: Die junge Generation ist politisch und sie sorgt sich um ihre Zukunft“, sagt der CDU -Vorsitzende laut einer Reuters vorliegenden Rede, die er am Nachmittag vor den CDU-Kreisvorsitzenden in Berlin halten will.

„Wir wollen den jungen Leuten eine gute Zukunft ermöglichen, wir wollen ihnen ein ordentlich geführtes Land übergeben. Wir können der jungen Generation nicht die Lasten aufbürden, die eine alternde Gesellschaft nun einmal mit sich bringt“, so Merz. Die Regierung arbeite genau deshalb an Reformen. „Der Großteil der jungen Leute hat friedlich demonstriert, da sollten wir die Kirche im Dorf lassen“, sagt Merz zudem laut Redetext.

Der Großteil der jungen Leute hat friedlich demonstriert, da sollten wir die Kirche im Dorf lassen. Kanzler Friedrich Merz

Zugleich kritisierte der Kanzler aber scharf die Gewalt in einigen Städten am Samstagabend. „Gewalt hat auf unseren Straßen nichts zu suchen, und meine Regierung wird hier keine Toleranz zeigen.“ Wer Polizisten und Einsatzkräfte angreife und Geschäfte plündere, greife die Freiheit an, „verhöhnt die Gesellschaft und die berechtigten Interessen der jungen Leute. Die Straftäter werden die Härte des Gesetzes spüren“, sagt Merz laut Manuskript.

Dobrindt spricht von „Chaoten aus dem migrantischen Milieu“, Pistorius distanziert sich vom Innenminister

Am Samstag war es nach einer Demonstration, zu der die Initiativen „Gen Z regelt“ und „Generation Aufbruch“ aufgerufen hatten, in Frankfurt am Main zu Tumulten und Plünderungen gekommen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte anschließend der Bild gesagt, „gewaltbereite linke Gruppen und Chaoten aus dem migrantischen Milieu“ hätten die friedlichen Demonstrationen vom Samstagnachmittag gekapert. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ging dazu auf Distanz und fragte: „Was sind denn migrantische Gruppen? Sind das Menschen, die in dritter Generation in Deutschland leben und deutsche Staatsangehörige sind? Wo hören wir auf, das zu differenzieren? Ich glaube, das führt in die falsche Richtung.“

Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) hatte ein Verbot weiterer angekündigter Jugendproteste ins Spiel gebracht. „Zunächst muss man sehen, ob diese Veranstaltungen am 20. November überhaupt so stattfinden können“, sagte er in den ARD-„Tagesthemen“. Das Versammlungsrecht sei ein hohes Gut, jedoch sei die Friedlichkeit ebenso elementar. Gewalttätige Versammlungen dürften deshalb nicht zugelassen werden.

Bildungsministerin Prien will mit den jungen Menschen ins Gespräch kommen

Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) verurteilte derweil die Krawalle, will wichtige inhaltliche Fragen der Jugendlichen aber ausdrücklich aufgreifen. Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Dass Gewaltbereite an einigen Orten die Demonstrationen regelrecht gekapert haben, verstellt den Blick auf die eigentlichen Anliegen der jungen Generation.“ Dies bedauere sie besonders. Der überwiegende Teil sei friedlich auf die Straße gegangen. „Deren Stimmen höre ich, mit denen will ich tiefer ins Gespräch kommen.“ Prien betonte: „Die Anliegen der Jugendlichen sind berechtigt und überaus relevant.“

Grünen-Chefin Franziska Brantner verurteilte die Ausschreitungen. „Gewalt schadet dem berechtigten Anliegen der vielen, die friedlich protestiert haben“, sagte sie der Rheinischen Post. Die Linke-Vorsitzende Ines Schwerdtner sagte der Zeitung: „Weder die Bezahlbarkeitskrise noch der Sozialabbau noch der breit getragene Wille zu friedlichem Protest verschwindet, weil kleine Gruppen frustrierter Menschen danach randaliert haben.“

Klimaaktivistin Neubauer rät „Gen Z regelt“, ihr strategisches Profil zu schärfen

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisierte in einem Gespräch mit dem RBB-Hörfunk die Fokussierung auf Gewaltvorfälle in der Debatte. Sie habe den Eindruck, dass das Thema für einige, die sich nicht ernsthaft für die Belange junger Menschen interessierten, „so eine Art gefundenes Fressen“ sei. Die Art und Weise, wie über die Proteste geredet werde, „symbolisiert alles, was schiefläuft“, sagte Neubauer: „Junge Menschen tun sich zusammen, und man behandelt die wie so einen Fremdkörper, vor dem man erst mal Angst haben muss.“ Sie riet „Gen Z regelt“, ihr strategisches Profil und ihre Anliegen zu schärfen.

Ein Sprecher von „Gen Z regelt“, der Initiative der Jugendproteste, erklärte: „Was nach dem Ende der Kundgebungen passiert ist, darauf hatten wir keinen Einfluss.“ Die Initiative veröffentlichte eine Stellungnahme, in der sie sich von „jeglicher Form der Gewalt sowie von gewalttätigen Handlungen anderer Gruppen oder Einzelpersonen“ distanzierte.

„Gen Z regelt“ kündigte zudem an, dass Protestaktionen fortgesetzt werden sollen. Im Blick steht eine Beteiligung an europaweiten Protesten am 20. November. Für diesen Tag ruft auch ein Bündnis zur Teilnahme an einem „Internationalen Jugendstreiktag“ auf. Dazu gehört die Bundesschülerkonferenz, die sich von Aktionen von „Gen Z regelt“ distanziert hatte – mit der Begründung, dass deren Organisationsstrukturen unklar seien.