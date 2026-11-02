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Nach TumultenHessens Innenminister bringt Verbot weiterer Jugendproteste ins Spiel

Roman Poseck (CDU), Innenminister von Hessen, stellt weitere Jugendproteste infrage.
Roman Poseck (CDU), Innenminister von Hessen, stellt weitere Jugendproteste infrage.
Foto: Andreas Arnold/dpa

Nach Tumulten und Plünderungen in Frankfurt ist für Roman Poseck offen, ob weitere Jugendproteste am 20. November stattfinden können.

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Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) hat ein Verbot weiterer angekündigter Jugendproteste ins Spiel gebracht. „Zunächst muss man sehen, ob diese Veranstaltungen am 20. November überhaupt so stattfinden können“, sagte er in den ARD-„Tagesthemen“.

Das Versammlungsrecht sei ein hohes Gut, jedoch sei die Friedlichkeit ebenso elementar. Gewalttätige Versammlungen dürften deshalb nicht zugelassen werden. Am Samstag war es nach einer Demonstration, zu der die Initiativen „Gen Z regelt“ und „Generation Aufbruch“ aufgerufen hatten, in Frankfurt zu Tumulten und Plünderungen gekommen.

Obwohl Tausende Menschen über weite Strecken friedlich für mehr Investitionen in Bildung und Gesundheit sowie gegen die Einführung einer Wehrpflicht auf die Straße gingen, sei es auch bei der eigentlichen Demonstration zu Zwischenfällen gekommen, sagte Poseck. So habe es etwa „massive Angriffe“ auf die Polizei aus der Versammlung heraus gegeben. „Die Versammlungsleiter haben diese Versammlungen nicht im Griff“, erklärte Poseck.

Die Initiative „Gen Z regelt“ kündigte an, dass die Protestaktionen fortgesetzt werden sollen. Im Blick steht eine Beteiligung an europaweiten Protesten am 20. November. Für diesen Tag ruft auch ein Bündnis zur Teilnahme an einem „Internationalen Jugendstreiktag“ auf.

© SZ/dpa/dta - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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