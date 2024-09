Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) hat zu neuen Wegen in der Ökumene aufgerufen. In vielen Ländern stocke die Zusammenarbeit der verschiedenen Kirchen, räumte die neugewählte geschäftsführende GEKE-Präsidentin, die Schweizer Theologin Rita Famos, am Montag zum Abschluss der 9. Vollversammlung der Gemeinschaft im rumänischen Sibiu ein. Man dürfe aber auch nicht einfach aufgeben, fügte Famos hinzu, die auch Präsidentin der Evangelisch-reformierten Kirche in der Schweiz ist: „Es braucht Geduld. Wir sind seit 2000 Jahren unterwegs und machen vielleicht ein, zwei Schritte vorwärts und wieder einen zurück. Aber wir müssen dranbleiben.“ Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa wurde 1973 gegründet, damals noch unter dem Namen „Leuenberger Kirchengemeinschaft“.