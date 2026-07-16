Zum Hauptinhalt springen

Gemeinsames AsylsystemBericht: Italien blockiert Rücknahme von Schutzsuchenden

SZ bei Google bevorzugen

Italien blockiert einem EU-Bericht zufolge faktisch weiterhin die Rücküberstellung von Schutzsuchenden aus Deutschland und anderen Mitgliedsländern. In den ersten drei Wochen nach Inkrafttreten des neuen EU-Asylsystems hätten die italienischen Behörden es zwölfmal abgelehnt, Flüchtlinge wieder aufzunehmen, für die sie zuständig wären. Die italienischen Behörden stimmten sich demnach auch nicht aktiv mit anderen EU-Staaten ab.  Die Analyse konzentriert sich auf Zypern, Spanien, Griechenland und Italien, da die vier Länder mit wichtigen Außengrenzen ein Recht auf Unterstützung anderer Mitglieder haben. Dafür sollen sie im Gegenzug aber auch Asylbewerber zurücknehmen, die regelwidrig weiter gezogen sind.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite