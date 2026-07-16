Italien blockiert einem EU-Bericht zufolge faktisch weiterhin die Rücküberstellung von Schutzsuchenden aus Deutschland und anderen Mitgliedsländern. In den ersten drei Wochen nach Inkrafttreten des neuen EU-Asylsystems hätten die italienischen Behörden es zwölfmal abgelehnt, Flüchtlinge wieder aufzunehmen, für die sie zuständig wären. Die italienischen Behörden stimmten sich demnach auch nicht aktiv mit anderen EU-Staaten ab. Die Analyse konzentriert sich auf Zypern, Spanien, Griechenland und Italien, da die vier Länder mit wichtigen Außengrenzen ein Recht auf Unterstützung anderer Mitglieder haben. Dafür sollen sie im Gegenzug aber auch Asylbewerber zurücknehmen, die regelwidrig weiter gezogen sind.