Der Deutsche Spendenrat erwartet in diesem Jahr trotz Kriegsängsten und Inflation ein ähnlich hohes Spendenaufkommen wie im Vorjahr. Die Deutschen hätten bereits von Januar bis September 2022 etwa 3,8 Milliarden Euro gespendet, sagte der Geschäftsführer des Spendenrates, Max Mälzer, am Donnerstag in Berlin bei der Vorstellung der GfK-Erhebung "Trends und Prognosen". Damit sei das Spendenergebnis aus dem Vorjahreszeitraum sogar um 0,8 Prozent übertroffen worden. Auch die Aussichten für das Gesamtjahr sähen gut aus, vorbehaltlich der weiteren Inflationsentwicklung. Im vergangenen Jahr hatten die Deutschen laut Marktforschungsinstitut GfK insgesamt knapp 5,8 Milliarden Euro gespendet.