4. März 2019, 17:00 Uhr Geldwäsche Die Russen kommen

Ein sonderbar ratloser Steuerberater im schönen Oberbayern und sein Konto mit zig Millionen Euro: Eine ganz reale Posse zum Thema Geldwäsche.





Von Hannes Munzinger , Frederik Obermaier und Bastian Obermayer

Der bayerische Strohmann setzt langsam den Kreisel auf den Tisch und dreht ihn an. Es klappt erst auf den zweiten Versuch, aber dann surrt der Kreisel leise auf dem großen Holztisch der Kanzlei, und Richard W., 71, Steuerberater, das weiße Hemd zwei Knöpfe offen, an den Ärmeln Manschettenknöpfe mit großem R, überlegt, was er den Reportern antworten soll.

Man trifft W. Ende Februar in einer schmucken bayerischen Kleinstadt nicht weit von München, in einem der beiden Standorte seiner Kanzlei. Motto ...