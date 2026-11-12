Der Bundestag weitet die Möglichkeiten des Zolls im Kampf gegen internationale Geldwäsche und Organisierte Kriminalität aus. Die schwarz-rote Koalition sprach von der größten Reform in dem Bereich seit Jahrzehnten. Für das entsprechende Gesetz stimmten am Donnerstag die regierungstragenden Fraktionen von Union und SPD. Auch die AfD votierte dafür, die Linke dagegen, die Grünen enthielten sich.

Kernstück der Reform ist ein zusätzliches Instrument zur „administrativen Vermögensermittlung und -sicherung“, das auch ohne Anfangsverdacht für ein Strafverfahren greifen soll. Dabei geht es um Vermögensgegenstände, an deren legaler Herkunft begründete Zweifel bestehen. Als bedeutsam gelten laut Gesetzentwurf in der Regel Werte von mehr als 100 000 Euro. Bei registerpflichtigen Gütern wie Immobilien oder Fahrzeugen liegt die Schwelle bei 50 000 Euro. Die endgültige Entscheidung über eine Einziehung soll ein Finanzgericht treffen – und zwar ein Gremium mehrerer Richter, nicht nur ein Einzelner. Außerdem werden Ermittlungseinheiten gebündelt, um sie schlagkräftiger zu machen.

Schätzungen zufolge werden jedes Jahr rund 100 Milliarden Euro an Schwarzgeld in Deutschland gewaschen. Die Grünen kritisierten, die Koalition müsse stärker an die Strukturen ran und ambitionierter werden. Ähnlich äußerten sich die Linken. Die Regierung rechnet durch die neuen Befugnisse laut Gesetzentwurf ab dem Jahr 2028 mit jährlichen Einnahmen von 308 Millionen Euro.