Von Ronen Steinke, Berlin

Die 156 Meter lange und 550 Millionen Euro teure Luxusjacht, die in Bremen vor Anker liegt, gehört offiziell nicht dem Milliardär und Putin-Vertrauten Alischer Usmanow, sondern dessen Schwester. So ist auch mit den Immobilien: Die vier Luxusanwesen am Tegernsee, die zusammen mehr als 50 Millionen Euro wert sein sollen, gehören nicht ihm - sondern einigen undurchsichtigen Unternehmen, die ihren Sitz im britischen Steuerparadies Isle of Man haben. Solche Konstrukte machen es dem deutschen Staat schwer, Sanktionen gegen den Oligarchen durchzusetzen. Denn bevor der Staat Vermögenswerte festsetzt, muss er es erst einmal schaffen, durch dieses Dickicht hindurchzublicken - beweissicher.