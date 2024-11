Die entscheidende Vorbereitungsphase für das NSU-Dokumentationszentrum in Chemnitz ist abgeschlossen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Sachsens Demokratieministerin Katja Meier (beide Grüne) haben am Dienstag vor Ort die Zuwendungsbescheide in Höhe von insgesamt vier Millionen Euro übergeben. Das Dokumentationszentrum zu den Verbrechen des „Nationalsozialistischen Untergrundes“ (NSU) entsteht in einem ehemaligen Ladenlokal am Johannisplatz im Zentrum der sächsischen Stadt. Es soll im Mai im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 eröffnet werden. Geplant ist eine multimediale Ausstellung mit dem Titel „Offener Prozess“, die vor allem die Geschichten der Opfer in den Fokus rückt.