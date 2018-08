2. August 2018, 18:45 Uhr Geldtransfer Die Millionenfrage

Der Wunsch einer iranischen Bank bringt die Regierung in Bedrängnis. Auch die EU diskutiert, wie man mit solchen Geschäften umgehen soll.



Von Cerstin Gammelin , Markus Zydra , Berlin/Frankfurt

Die Lage der Bundesregierung im Konflikt um die von Iran gewünschte Auszahlung von 300 Millionen Euro wird komplizierter. Seit knapp vier Wochen dauern die "technischen Prüfungen" des Transfers an. Offiziell müssen die Bundesfinanzaufsicht Bafin und eine spezielle Geldwäscheeinheit beim Zoll nachweisen lassen, dass bei dem Transfer alle "Sorgfaltspflichten" erfüllt sind. Dazu hat die Bafin die iranische Handelsbank jetzt um weitere Auskünfte gebeten. Unter anderem darüber, wozu das Bargeld verwendet werden soll.

Es dürfte kaum Zufall sein, dass die Bundesbank im Juli ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen so verschärft hat, dass Barabhebungen in der gewünschten Menge schwierig werden. Die Verschärfung ist im Sinne der USA, die von Anfang an dafür plädiert hatten, den Betrag nicht auszuzahlen. Offenbar haben sie einen konkreten Verdacht, dass das Geld zu terroristischen Aktivitäten verwendet werden könnte. US-Botschafter Richard Grenell hatte gesagt, man beziehe sich auf einen konkreten Sachverhalt. "Der Mittelsmann, der den Geldtransfer vermittelt, ist Ali Tarzali". Tarzali stehe auf der US-Sanktionsliste, weil er eine Spezialeinheit der iranischen Revolutionsgarde unterstützt habe.

Grenell sagte der Süddeutschen Zeitung am Donnerstag, an dieser Einschätzung ändere die jüngste Erklärung des US-Präsidenten nichts, wonach er ohne Vorbedingungen und jederzeit bereit sei, Irans Präsidenten Hassan Rohani zu treffen: "Eine Einladung, sich zu treffen und zu reden ist eine Einladung, um über Irans böswillige Aktivitäten zu sprechen. Wir konzentrieren uns weiter darauf, die geheimen Pläne des iranischen Regimes zu stoppen, seine destabilisierenden Handlungen, die Unterstützung des Terrors und das Streben nach einer Vormachtstellung in der Region".

Teheran hat seinerseits ein Treffen mit Trump strikt abgelehnt. Außenminister Mohammed Dschawad Sarif bezeichnete die Einlassungen von Donald Trump als "PR-Stunt". Die USA sollten besser das iranische Volk und ihre internationalen Verpflichtungen respektieren, schrieb er auf dem Portal twitter. Hintergrund ist, dass die USA im Mai einseitig das Atomabkommen mit Iran gekündigt und scharfe Sanktionen verhängt haben. Die anderen Vertragspartner des Abkommens, darunter die EU, wollen aber daran festhalten.

Der Streit ist brisant. US-Strafverfolger haben schon häufiger Menschen bei der Einreise verhaftet mit dem Vorwurf, gegen amerikanische Gesetze verstoßen zu haben. Deutsche Banken machen keine Geschäfte mehr mit Iran, selbst vor der Aufkündigung des Atomabkommens. Die Manager wollen Schwierigkeiten bei ihren USA-Besuchen vermeiden.

Auch die Bundesbank agiert inzwischen sehr vorsichtig. Sie will sich "in begründeten Einzelfällen" vorbehalten, die Auszahlung zu verweigern, etwa wenn der Empfänger nicht darlegen könne, wie das Geld verwendet werde. Oder wenn dadurch "wichtige Beziehungen zu Zentralbanken" gefährdet wären. Die Bundesbank hat enge Beziehungen zur amerikanischen Notenbank Fed. Die Änderung der Geschäftsbedingungen tritt zwar erst am 25. August in Kraft, doch die Prüfung der Barabhebung kann einige Zeit dauern.

Gleichzeitig diskutiert die EU in Brüssel, vorneweg die deutsche, britische und französische Regierung, wie man auch künftig Finanzgeschäfte mit Iran abwickeln könnte. Eine Idee ist es, die nationalen Zentralbanken einzubinden. Sie sollten die Konten der iranischen Zentralbank aktivieren, um den Zahlungsverkehr aufrechtzuerhalten. Doch dazu bräuchten in Deutschland ansässige Unternehmen, die mit Iran Geschäfte machen, ein eigenes Konto bei der Bundesbank. Allerdings dürfen laut Bundesbankgesetz nur Kreditinstitute bei der Notenbank ein Konto führen. Es ist fraglich, ob sich die unabhängigen Notenbanken politisch einspannen lassen, denn deren Präsidenten haben kein Interesse daran, bei ihrer nächsten Einreise in die USA Probleme zu bekommen.