Von Jan Diesteldorf, Frankfurt

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre ultralockere Geldpolitik auf absehbare Zeit beibehalten, um die Wirtschaft der Eurozone auch nach der akuten Krisenphase weiter zu stützen. Das erklärte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag nach der letzten Sitzung des Zentralbankrates vor der Sommerpause. "Wir müssen günstige Finanzierungsbedingungen für alle Sektoren der Wirtschaft über den Zeitraum der Pandemie erhalten", sagte Lagarde. Dies sei entscheidend, damit der Aufschwung dauerhaft werde und um die negativen Auswirkungen der Pandemie auf die Inflation auszugleichen.

Die EZB hatte im Frühjahr 2020 ein Notprogramm gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie aufgelegt, mit dem sie mindestens bis März 2022 Staats- und Unternehmensanleihen in Höhe von 1,85 Billionen Euro erwirbt. Staaten und Unternehmen sollen dadurch trotz Krise leicht an Kredite kommen, die Konjunktur so gestützt werden. Die Notenbank plant nun, ihre expansive Politik so lange fortzusetzen, bis sie dauerhaft ihr neu formuliertes Ziel einer Inflationsrate von zwei Prozent erreicht.

Das im Frühjahr erhöhte Tempo der Notkäufe will die EZB in den kommenden drei Monaten beibehalten. Mit den Beschlüssen von Donnerstag ist es auch wahrscheinlicher geworden, dass die Krisenhilfe über März hinaus in veränderter Form fortgeführt werden wird. Den Leitzins belässt die Notenbank bei null Prozent, der Einlagenzins für Geschäftsbanken, die bei der EZB Geld parken, bliebt bei minus 0,5 Prozent - und an beidem wird sich auf längere Sicht wohl nichts ändern.

Vor zwei Wochen hatte die EZB erstmals seit 18 Jahren ihre geldpolitische Strategie angepasst. Sie strebt nun eine Inflationsrate von mittelfristig zwei Prozent an. Zuvor hatte das Inflationsziel bei "nahe, aber unter zwei Prozent gelegen"; schon dieses hatte die EZB seit Jahren verfehlt. Vorübergehend tolerieren die Währungshüter künftig auch Inflationsraten über der Zielmarke - und sind nicht gezwungen, bei höherer Inflation gleich ihre Geldpolitik zu straffen. Mit der neuen Formulierung hat sich die Notenbank also mehr Spielraum für geldpolitische Instrumente wie den Kauf von Wertpapieren verschafft.

Zur Inflationsrate von zuletzt 1,9 Prozent in der Eurozone sagte Lagarde, diese habe zwar angezogen, der Anstieg dürfte allerdings "nur vorübergehend" sein. Die EZB wolle ihre expansive Geldpolitik so lange beibehalten, bis die Inflationsprognosen dauerhaft im Einklang mit dem neuen Ziel stehen.

Mit Blick auf die nächste Zinssitzung des EZB-Rats im September geht nun die Auseinandersetzung darüber weiter, wie lange die Geldpolitik im Krisenmodus noch andauern soll. Entscheidend dafür sind die weitere Entwicklung der Pandemie und deren mögliche konjunkturelle Folgen. Lagarde hatte zuletzt deutlich gemacht, dass mit einer baldigen Kehrtwende nicht zu rechnen sei. In der Beurteilung des wirtschaftlichen Ausblicks gingen die Meinungen im EZB-Rat allerdings auch am Donnerstag auseinander.