Der Deutsche Städtetag fordert für die Dauer von fünf Jahren jährlich 500 Millionen Euro vom Bund, um den Wandel in den Städten zu gestalten. "Wir wollen in der Verkehrs- und Baupolitik umsteuern, den Klimaschutz noch stärker vorantreiben, Ressourcen schonen sowie mehr und schneller Wohnungen zu angemessenen Preisen bauen", sagte der neue Städtetags-Präsident, Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU), zum Abschluss der Hauptversammlung am Donnerstag in Erfurt. "Diesen kreativen Wandel muss der Bund über das Bundesprogramm zukunftsfähige Innenstädte hinaus stärker fördern", verlangte er. Der CDU-Politiker war zuvor zum neuen Präsidenten des kommunalen Spitzenverbands gewählt worden. Lewe, der bereits von 2018 bis 2019 an der Städtetags-Spitze stand, löste damit den Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) ab, der sein Amt turnusmäßig abgab und nun Vizepräsident ist.