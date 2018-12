8. Dezember 2018, 11:49 Uhr Proteste in Paris Erste Zusammenstöße zwischen Polizei und Gelbwesten

Nach Angaben der Polizei wurden am Samstagmorgen in Paris bereits 481 Menschen vorläufig festgenommen.

Bereits vor Beginn der eigentlichen Proteste versammelten sich mehrere hundert Demonstranten auf Champs-Élsysées.

Abseits der Prachtstraße setzte die Polizei Tränengas gegen Demonstranten ein, die versuchten, den Präsidentenpalast zu erreichen.

Polizei und Regierung erwarten wieder Ausschreitungen. Geschäftsleute lassen ihre Läden trotz des lockenden Weihnachtsgeschäfts geschlossen.

Wenige Stunden vor den geplanten Massenprotesten der Gelbwesten hat die Polizei in Paris nach Angaben von Premierminister Édouard Philippe 481 Menschen vorläufig festgenommen. Die meisten von ihnen wurden wieder freigelassen. Insgesamt 211 Menschen blieben demnach am Samstagmorgen in Polizeigewahrsam, so Philippe bei einer kurzen Rede vor dem Innenministerium. Verdächtige hatten nach Angaben der Polizei Masken, Steinschleudern, Hämmer und Pflastersteine bei sich getragen.

Eine erste Gruppe von mehreren hundert Demonstranten versammelte sich schon früh auf der Champs-Élsysées. Die Personen in gelben Westen kamen am Arc de Triomphe zusammen und zogen dann begleitet von einem großen Polizeiaufgebot den Boulevard entlang.

Andernorts blockierten mehrere hundert Demonstranten zeitweise die wichtige Ringautobahn Périphérique. Die Polizei löste die Blockade auf, ohne dass es zu Zusammenstößen kam. Eine örtliche "Gelbwesten"-Sprecherin betonte den friedlichen Charakter der Autobahn-Blockade. "Wir wollen uns von den Randalierern unterscheiden", sagte Laetitia Dewalle. "Wir wollen uns Gehör verschaffen, keine Randale machen."

Die Polizei rechnet an diesem Samstag noch mit schweren Ausschreitungen bei den Protesten, insbesondere in der Hauptstadt. In einer Seitenstraße der Champs-Élysées setzte die Polizei Tränengas ein, als einige Demonstranten versuchten, zum Präsidentenpalast durchzudringen. Die meisten Gelbwesten blieben aber friedlich. Es gab keine Anzeichen für Plünderungen und Gewalt.

Die Regierung hat landesweit 89 000 Sicherheitskräfte mobilisiert, in Paris sind es 8000. Das sind rund ein Drittel mehr als am vergangenen Samstag, als Bilder heftiger Ausschreitungen um die Welt gingen. Am vergangenen Wochenende wurden in Paris mehr als 130 Menschen verletzt und mehr als 400 festgenommen. Geschäfte wurden geplündert, Autos angezündet.

Eiffelturm und Louvre bleiben geschlossen

Die Protestbewegung fordert den Rücktritt von Präsident Emmanuel Macrons sowie allgemeine Steuersenkungen, höhere Renten und Löhne. Die bisherigen Zusagen der Regierung reichen den Aktivisten nicht aus. Ausgelöst wurden die Proteste von Macrons Ankündigung, die Kraftstoffsteuern anzuheben. Einzelne Aktivisten rufen zur Einnahme des Elysée-Palasts auf.

An diesem Wochenende bleiben trotz des Weihnachtsgeschäfts hunderte Geschäfte geschlossen, auch der Eiffelturm und der Louvre öffneten nicht. Das öffentliche Leben ist im Stadtzentrum weitgehend zum Erliegen gekommen. Zudem bleiben 36 Stationen der U-Bahn und der Vorortbahnen RER geschlossen. Rund 50 Buslinien wurden unterbrochen oder umgeleitet.