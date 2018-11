7. November 2018, 18:48 Uhr Gelbe Farbe auf der Straße Razzia bei Greenpeace

Eine umstrittene Protestaktion der Umweltschutzorganisation in Berlin hat nun ein juristisches Nachspiel.

Mehr als vier Monate nach einer umstrittenen Protestaktion der Umweltorganisation Greenpeace in Berlin hat die Polizei zahlreiche Wohnungen und Büros durchsucht. In Berlin, Hamburg und weiteren Bundesländern seien insgesamt 29 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Es gehe um den Vorwurf des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Greenpeace-Unterstützer hatten am 26. Juni 3500 Liter gelbe Farbe auf dem mehrspurigen Kreisverkehr um die Siegessäule in Berlin verteilt. Von oben sollte so das Bild einer Sonne entstehen - als "strahlendes Symbol für die Energiewende". Laut Polizei war es auf der rutschigen Straße zu zwei Unfällen mit hohem Sachschaden gekommen, ein Motorradfahrer und eine Radfahrerin seien gestürzt. Greenpeace-Sprecher Christian Bussau sagte: "Ich glaube, dass das vorgeschoben ist. Das ist ein Versuch, Greenpeace einzuschüchtern. Das ist ein Versuch, den friedlichen Protest zu unterdrücken."