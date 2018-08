16. August 2018, 20:06 Uhr Geiselnahme von Gladbeck "Die Schüsse klingen noch im Ohr"

Ein Wort nur: Gladbeck. 30 Jahre sind vergangen und doch weiß jeder, was gemeint ist. Am Donnerstag gedachten Angehörige und Politiker der Opfer.

Von Peter Burghardt , Hamburg

Das Grab von Silke Bischoff liegt in Heiligenrode im niedersächsischen Landkreis Diepholz, ganz in der Nähe von Bremen, wo ihre Tragödie begann. "Warum", steht auf der dunklen Steinplatte, "unser Liebstes", darunter der Name der Toten. Geboren am 9. September 1969, gestorben am 18. August 1988. Ermordet, getroffen von einer Kugel während einer fürchterlichen, von Verbrechern und Journalisten zum Medienereignis verzerrten Geiselnahme. Gladbeck.

Drei Jahrzehnte später kamen am Donnerstag nun Angehörige und Politiker auf den Friedhof, sie brachten Blumen mit und ...