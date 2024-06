Der Ausbruchsversuch soll am frühen Sonntagmorgen begonnen haben. Die Gefangenen zerstörten demnach das Gitterfenster ihres Zellenblocks und gelangten in die Bereitschaftsräume. Dort sollen sie unter anderem den Chef der Einsatzleitung gekidnappt haben. In einem über Medien verbreiteten Video bezeichnete einer der Geiselnehmer sich und seine Mitstreiter als Anhänger der Terrormiliz IS.

Die Geiselnehmer säßen wegen Terrorvorwürfen hinter Gittern, bestätigte ein Sprecher der Sicherheitsorgane. Bewaffnet seien die Männer mit Messern und anderen angeschärften Gegenständen, hieß es weiter.

Für die Freilassung der Geiseln forderten die Gefangenen Schusswaffen, ein Fluchtfahrzeug und freies Geleit. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt. Weil die Verhandlungen scheiterten, habe eine Sondereinheit der Polizei schließlich den Gefängnistrakt gestürmt, teilten die Behörden mit. In anderen Sektoren der Haftanstalt seien die Insassen weiter überwacht worden.