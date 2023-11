Von Christoph Koopmann

21 Stunden lang geht nichts am Hamburger Flughafen. Mehr als 200 Flüge fallen aus, weil ein Mann am Samstagabend mit seinem Auto auf das Vorfeld des Airports gefahren war, mit seiner Tochter als Geisel. Der Mann hatte mit seinem Wagen drei Schranken an einer Zufahrt durchbrochen. Nach dem gewaltlosen Ende der Geiselnahme am frühen Sonntagabend mehrt sich nun die Kritik am Sicherheitskonzept des Flughafens. Und es bleiben Fragen: Warum ging das so einfach? Kann so etwas wieder passieren?