Krieg im Gazastreifen:Israels Armee birgt Leichen von sechs Geiseln

Die israelische Armee hat am Wochenende im Gazastreifen die Leichen von sechs Geiseln geborgen, die am 7. Oktober 2023 von der islamistischen Hamas bei ihrem Überfall auf Israel entführt worden waren. „Nach unserer ersten Einschätzung wurden sie kurz vor unserer Ankunft von Hamas-Terroristen brutal ermordet“, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Sonntagmorgen. Die Hamas hatte insgesamt 250 Menschen verschleppt; zudem ermordete sie fast 1100 Israelis und 71 Ausländer . Ein Toter, der 23-jährige Hersh Goldberg-Polin, ist auch US-Amerikaner, weshalb Präsident Joe Biden mitteilen ließ, er sei „erschüttert und empört“.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warf der Hamas in einer Videobotschaft vor, die Bemühungen um eine Waffenruhe systematisch zu torpedieren. Wer Geiseln ermorde, der wolle keinen Deal, sagte der konservative Politiker und drohte mit Vergeltung. Er sprach von einem „schweren Tag“ und sagte, die Nachricht zerreiße „dem ganzen Volk das Herz“.

Die Stadtverwaltung von Tel Aviv legt aus Solidarität die Arbeit nieder

Viele Angehörige der 101 bisher nicht zurückgekehrten Geiseln reagierten jedoch mit enormer Wut auf Netanjahu und dessen rechte Koalition. Sie werfen dem Regierungschef vor, für sein politisches Überleben den Abschluss eines Deals mit der Hamas zu sabotieren und so die Geiseln im Stich gelassen zu haben. Sie verlangen eine öffentliche Erklärung Netanjahus: „Verstecken Sie sich nicht hinter dem Armeesprecher.“ Bereits am Samstagabend hatten die Angehörigen angekündigt, das Land „beben“ zu lassen.

Was damit gemeint war, wurde Stunden später klar. Am Sonntagvormittag forderte Oppositionsführer Lapid einen Generalstreik und rief den Gewerkschaftsdachverband Histadrut, die Arbeitgeber und die örtlichen Behörden auf, einen solchen auszurufen. Auf der Plattform X schrieb Lapid: „Netanjahu und das Kabinett des Todes haben beschlossen, die Geiseln nicht zu retten.“

Am Sonntagnachmittag trafen sich einige Angehörige mit Arnon Bar-David, dem Gewerkschaftschef von Histradut. Dieser verkündete anschließend für Montag einen eintägigen Streik und sagte: „Ein Abkommen ist wichtiger als alles andere.“ Der Bürgermeister von Tel Aviv kündigte an, dass die Verwaltung am Montag bis zum Mittag „aus Solidarität mit den Geiseln und deren Familien“ geschlossen bleiben würde und die Angestellten sich an Demonstrationen beteiligen dürften.

Israels Verteidigungsminister Joav Gallant forderte eine sofortige Sitzung des Sicherheitskabinetts. Er müsse die Entscheidung, an der Kontrolle über die Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten durch Israels Armee festzuhalten, rückgängig machen, schrieb er bei X. Diese Truppenpräsenz, auf der Netanjahu besteht, gilt weithin als wichtigstes Hindernis in den Verhandlungen mit der Hamas über die Freilassung von Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge. Gallant stimmte als Einziger gegen diese Position; das israelische Militär ist überzeugt, dass ein Abzug vom sogenannten Philadelphi-Korridor die Sicherheit des Landes nicht gefährden würde. Wie unter anderem die Zeitung Haaretz berichtete, schrien sich Gallant und Netanjahu in der Sitzung gegenseitig an.

Medienberichten zufolge wären drei der nun toten Geiseln bei einem Abkommen sofort freigekommen. Ihre Namen stünden seit Anfang Juli auf einer Liste, der die Hamas zugestimmt habe. Neben Goldberg-Polin, dessen Arm amputiert wurde, wären dies die beiden Frauen Carmel Gat, 40, und Eden Jerushalmi, 24, gewesen. Deren Körper wurden mit denen von Ori Danino, Alex Lobanow und Almog Sarusi nahe Rafah in einem Tunnel 20 Meter unter der Erde gefunden. Die Hamas macht hingegen Israel für den Tod der Geiseln verantwortlich.

Am Sonntag wurden bei einem mutmaßlichen palästinensischen Anschlag im Westjordanland nahe der Stadt Hebron zwei israelische Polizisten und eine Polizistin getötet. Seit Tagen führt Israels Militär dort einen groß angelegten „Antiterroreinsatz“ durch. Der rechtsextreme Minister Bezalel Smotrich, der in Netanjahus Regierung für Finanzen und den Siedlungsbau in den besetzten Palästinensergebieten zuständig ist, erklärte laut Reuters am Tatort: „Wir sind entschlossen, den Terrorismus an allen Fronten auszumerzen“.