Der Flugbetrieb laufe planmäßig weiter und sei nicht unterbrochen worden, sagte Christian Brett, Sprecher der Air Base, am Freitagmorgen. Spekulationen zu Drohnen-Überflügen über den Flugplatz wies er zurück. „Das ist absurd.“

Die ausgerufene Warnstufe heißt im Nato-Jargon „Charlie“ und bedeutet, dass ein Zwischenfall eingetreten ist oder Erkenntnisse vorliegen, dass irgendeine Form von terroristischen Aktionen gegen das Bündnis sehr wahrscheinlich ist. Die erhöhte Warnstufe sei ungewöhnlich, sagte der Sprecher der Air Base. Dennoch gebe es keinen Grund zur Besorgnis. Geheimdienstinformationen gebe es häufiger.

Warnstufe Charlie: Nato erhöht Alarmbereitschaft in Geilenkirchen (Video: dpa)

Viele Details sind unklar, etwa die Frage, warum die Nato die Warnstufe ausgerufen hat – weder die Nato noch die Polizei Köln äußern sich dazu. Ebenso offen ist, welches Ausmaß der Polizeieinsatz auf dem Gelände des Stützpunktes hat.

Bereits vergangene Woche war der Stützpunkt in Alarmbereitschaft

Die Nato hat in Geilenkirchen in der Nähe von Aachen das fliegende Frühwarnsystem Awacs stationiert. 14 umgebaute Boeing-707-Maschinen überwachen den Luftraum mit dem Ziel der Früherkennung möglicher Gefahren und der Vorwarnung des Bündnisses. Der multinational zusammengesetzte Verband leistet klassische Luft- und Seeraumüberwachung und wird in Einsätzen zum Führen von Kampfflugzeugen als eine Art fliegende Kommandozentrale eingesetzt. Der Verband hat an zahlreichen Operationen wie auf dem Balkan und in Afghanistan teilgenommen. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine verlegte die Nato zeitweise Maschinen nach Rumänien.

Bereits vergangene Woche versetzten mehrere Zwischenfälle die Stützpunkte von Nato und Bundeswehr in Alarmbereitschaft – auch in Geilenkirchen. Dort hatten ABC-Kräfte das Wasser durchsucht, nachdem der Verdacht aufgekommen war, das Wasser sei durch einen Sabotageakt verunreinigt worden. Außerdem sei eine unbekannte Person auf einem Überwachungsvideo gesehen worden. Der Verdacht erhärtete sich bisher nicht.

Im nahegelegenen Köln-Wahn wurde die Luftwaffen-Kaserne für mehrere Stunden abgeriegelt, weil es dort mehrere Meldungen von Magen-Darm-Beschwerden gegeben hatte. Zudem seien „abnorme Wasserwerte“ festgestellt worden, wie ein Bundeswehrsprecher der SZ sagte. Im nordrhein-westfälischen Mechernich, wo eine Bundeswehrkaserne liegt, waren 10 000 Menschen zwischenzeitlich dazu aufgerufen, kein Leitungswasser zu nutzen. Dort gab es inzwischen eine vorsichtige Entwarnung.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version des Textes war irrtümlich von einer Bundeswehrkaserne in Metternich die Rede. Die Kaserne liegt jedoch in Mechernich – wir haben den Fehler korrigiert.