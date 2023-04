Der Kopf einer Online-Gruppe, in der US-Geheimdokumente aufgetaucht sind, ist offenbar identifiziert. Er gehört dem Nachrichtendienst der Nationalgarde an. Jetzt suchen ihn die Behörden.

Von Fabian Fellmann, Washington

Ein 21-jähriger Soldat der Nationalgarde in Massachusetts ist im Visier der US-Ermittlungsbehörden, weil er in Verbindung gebracht wird mit dem größten Leak von US-Geheimdokumenten seit zehn Jahren. Die New York Times hat den Mann am Donnerstag mit Namen identifiziert. Demnach handelt es sich um einen Mitarbeiter des Nachrichtendienstes der Air National Guard, der Reserve der US-Luftwaffe, die Stützpunkte in verschiedenen Bundesstaaten betreibt. Das ergaben auch Recherchen der Washington Post.