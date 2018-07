31. Juli 2018, 18:54 Uhr Geheimdienstoperation Über Bratislava und Moskau nach Hanoi

Die Umstände der Entführung des vietnamesischen Geschäftsmannes aus Berlin vor einem Jahr bleiben weiter rätselhaft. Wie wurde Trinh Xuan Thanh nach Vietnam gebracht?

In der Affäre um den vor einem Jahr aus Berlin entführten vietnamesischen Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh sind Details weiter ungeklärt. Insbesondere ist weiter umstritten, wie der frühere kommunistische Funktionär, der in Hanoi in zwei Prozessen zu jeweils lebenslanger Haft verurteilt wurde, zurückgebracht worden ist.

Die Bundesanwaltschaft und das Berliner Kammergericht stellen es so dar, dass der Mann mit einer slowakischen Regierungsmaschine von Bratislava zunächst nach Moskau gebracht worden sei. Das Gericht habe aber keine Erkenntnisse, dass die slowakische Seite eingeweiht war, hieß es im Urteil für einen Entführungshelfer. Vermutlich hätten die Vietnamesen ihre wahren Absichten verschleiert. Erst in der vergangenen Woche hatte das Gericht den 47 Jahre alten Helfer zu knapp vier Jahren Haft wegen Beihilfe zur Freiheitsberaubung und geheimdienstlichen Agententätigkeit verurteilt. Auch das Landeskriminalamt (LKA) Berlin hegt in einem Sachstandsbericht vom Juni "nahezu keine Zweifel", dass der Vietnamese mit einem Regierungsflugzeug zurückgebracht wurde.

Das Opfer war einst Vorstandschef eines staatlichen Baukonzerns in Vietnam und hatte in Deutschland politisches Asyl beantragt, das er erst nach seiner Verschleppung bekam. Er und seine Freundin waren am 23. Juli 2017 mitten am Tag im Berliner Tiergarten in einen Transporter gezerrt, in die vietnamesische Botschaft und dann außer Landes gebracht worden. Laut Berliner Urteil war das eine rechtswidrige Operation des vietnamesischen Geheimdienstes, die Bundesanwaltschaft sprach von einem "staatlich organisierten Kidnapping". Im Urteil wurde ein eklatanter Verstoß gegen die Souveränität der Bundesrepublik hervorgehoben.

Der Fall belastet die Beziehungen beider Länder bis heute

In Vietnam wurde Trinh Xuan Thanh wegen Korruption und Misswirtschaft in zwei Verfahren jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Fall belastet die Beziehungen beider Länder bis heute.

Die vietnamesische Seite soll ein Innenminister-Arbeitstreffen in Bratislava für den Rücktransport des Entführten genutzt haben. Dabei sei die slowakische Seite um ein Regierungsflugzeug für die vermeintliche vietnamesische Delegation nach Moskau gebeten worden, so die Bundesanwaltschaft. Nach Moskau seien zwölf Personen geflogen, darunter das Entführungsopfer. Mit welchem Flugzeug es von Moskau nach Hanoi ging, bleibt unklar.

Am 3. August 2017 wurde Trinh Xuan Thanh im vietnamesischen Staatsfernsehen als freiwilliger Rückkehrer vorgestellt. Seine Anwältin hatte gesagt, der Berliner Prozess habe die "vietnamesische Lüge" enttarnt, dass sich ihr Mandant freiwillig gestellt habe. Aus der vietnamesischen Botschaft in Berlin sei Trinh Xuan Thanh vermutlich mit einem Botschaftsfahrzeug nach Bratislava gefahren worden, hieß es. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der Transport am 25. Juli des Vorjahres in Berlin startete. Die Freundin, die bei der Geheimdienstoperation einen Armbruch erlitten haben soll, war am Abend des Entführungstages in Berlin in ein Flugzeug nach Hanoi gesetzt worden.