Die Präsidenten der deutschen Geheimdienste warnen vor immer aggressiveren Attacken Russlands. „Deutschland ist in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten. Der Anschlagsversuch von Leipzig ist nur ein Beispiel dafür“, sagte Martin Jäger, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), bei einer Anhörung der Geheimdienstchefs im Bundestag. „Russland führt einen Schattenkrieg gegen uns.“ Deutschland befinde sich zwar nicht im Verteidigungsfall, werde aber dennoch ständig angegriffen.
Russlands AttackenDeutsche Geheimdienste warnen: „Wir werden jetzt angegriffen“
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Sabotage, Desinformation, versuchte Anschläge: Im Bundestag sprechen BND, Verfassungsschutz und Militärischer Abschirmdienst über die wachsenden Gefahren. Die drohen nicht nur aus Moskau, sondern auch im Inneren.
Von Markus Balser und Roland Preuß, Berlin
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