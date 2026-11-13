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GeheimdienstreformDeutsche Agenten können jetzt zurückschlagen

Lesezeit: 3 Min.

Im Besucherzentrum des Bundesnachrichtendienstes BND.
Im Besucherzentrum des Bundesnachrichtendienstes BND.
Michael Kappeler/dpa

Nicht nur beobachten, sondern auch sabotieren: Der Bundestag beschließt wegen wachsender Gefahren die größte Reform von BND und Verfassungsschutz seit Jahrzehnten. Doch das Gesetz dürfte vor Gericht landen.

Von Markus Balser, Berlin

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Wie sehr Deutschland ins Ziel fremder Mächte gerät? Wie massiv Sabotage, Spionage und Desinformation gerade auf Politik, Wirtschaft und Bürger einwirken? Allein die vergangenen Tage lieferten eine lange Liste von Beispielen: Zuerst verwandelten mutmaßliche iranische Hacker Kühlanlagen von Supermärkten und Blutbanken in ganz Europa in Heizungen. Dann stürzte Chinas Honigfalle für Nvidia-Chef Jensen Huang einen der bedeutendsten Konzerne der Welt in die Krise.

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SZ PlusVon Udo Watter

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