Kanzleramtschef Thorsten Frei will den Bundesnachrichtendienst (BND) angesichts der Kriege und Krisen in der Welt operativ schlagkräftiger machen. „Unser Anspruch muss sein, dass wir auch nachrichtendienstlich das allerhöchste Niveau erreichen“, sagte Frei, der auch Beauftragter der Bundesregierung für die Nachrichtendienste ist. Er äußerte sich vor dem Amtsantritt des neuen BND-Präsidenten Martin Jäger an diesem Donnerstag. Zu dem Führungswechsel an der Spitze des Auslandsgeheimdiensts wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet. „Die Leistungsfähigkeit bemisst sich zuerst an der Fähigkeit zur Gewinnung relevanter geheimer Informationen“, fügte Frei hinzu. Hierzu müsse der BND rechtlich und technisch in der Lage sein. Der bisherige Krisendiplomat Martin Jäger, 61, zuletzt deutscher Botschafter in der Ukraine, löst Bruno Kahl als BND-Präsident ab.