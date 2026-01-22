Schon mit dem ersten Satz stößt das Bundeskanzleramt das Bundesverteidigungsministerium vor den Kopf. „Der BND ist der zivile und militärische Auslandsnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland“, beginnt Paragraf eins des Entwurfs für ein neues Gesetz für den Bundesnachrichtendienst, den die Behörde des Kanzlers in den vergangenen Monaten ausgetüftelt hat.
GeheimdiensteEin Eingriff in die Bundeswehr?
Das Kanzleramt will den Bundesnachrichtendienst an der militärischen Aufklärung beteiligen – das Verteidigungsministerium ist strikt dagegen. Es geht um Rechte und Ressourcen.
Von Florian Flade und Jörg Schmitt
