Schon mit dem ersten Satz stößt das Bundeskanzleramt das Bundesverteidigungsministerium vor den Kopf. „Der BND ist der zivile und militärische Auslandsnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland“, beginnt Paragraf eins des Entwurfs für ein neues Gesetz für den Bundesnachrichtendienst, den die Behörde des Kanzlers in den vergangenen Monaten ausgetüftelt hat.