Deutsche Geheimdienste warnen eindringlich vor russischen Spionen. Bei einer Anhörung im Bundestag sagt BND-Chef Kahl, der Kreml agiere "ohne jegliche Skrupel" und teste "rote Linien" aus. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang fordert mehr Befugnisse, um Finanzströme zu ermitteln. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Bundesregierung genehmigt wieder Waffenexporte nach Israel. Die Bundesregierung will Exporte von Ersatzteilen für Hubschrauber und Panzer erlauben, Munition aber wohl nicht freigeben. Israels Premierminister Netanjahu hatte vergangene Woche zugesichert, Deutschlands Lieferungen nur im Rahmen des humanitären Völkerrechts einzusetzen. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in Nahost: Israel streitet mit Westen über Abzug von UN-Truppen aus Südlibanon

Wirtschaftsnobelpreis geht an Daron Acemoğlu, Simon Johnson und James A. Robinson. Die drei Ökonomen werden für ihre Forschung zu Wohlstand und gesellschaftlichen Institutionen mit dem wichtigsten Preis der Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Zum Artikel

EU verhängt neue Sanktionen gegen Iran. Die Außenministerinnen und -minister der EU beschließen bei einem Treffen in Luxemburg neue Sanktionen gegen Iran wegen Raketenlieferungen an Russland. Sie beraten über die prekäre Lage der Ukraine kurz vor Wintereinbruch - und versuchen Ungarns Premier Orbán, der immer wieder Hilfen für die Ukraine blockiert, umzustimmen. Zum Artikel

Zehn Jahre Haft für Ex-Stasi-Offizier wegen Mordes. Ein Stasi-Offizier in Trenchcoat und mit Sonnenbrille erschießt am DDR-Grenzübergang Friedrichstraße hinterrücks einen Polen. 50 Jahre später wird er wegen Mordes verurteilt. Eine historische Entscheidung. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Das Urteil ist ein wichtiges Signal an die Täter von damals (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages