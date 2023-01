Er sagt, er wisse nicht, warum in seinen früheren Büros Geheimakten geblieben sind: Präsident Joe Biden am Mittwoch im Gespräch mit Journalisten vor dem Weißen Haus in Washington.

Von Fabian Fellmann, Washington

Die Liste der Fragen an Joe Biden zu seinem Umgang mit Geheimakten wird mit jedem Tag länger, doch sie bleiben fast alle unbeantwortet. Der Präsident selbst sagte bisher nur, er wisse nicht, warum hochgeheime Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident in einem seiner Privatbüros aufgetaucht sind.

Seine Sprecherin Karine Jean-Pierre verweigerte am Mittwoch Auskünfte über einen weiteren Fund von Geheimakten an einem zweiten Ort, über den mehrere Medien berichtet hatten, der indes noch nicht offiziell bestätigt ist. Das Justizministerium führe eine unabhängige Untersuchung dazu durch, rechtfertigte Jean-Pierre ihr beredtes Schweigen ein ums andere Mal.

Das Weiße Haus will damit belegen, dass es sich an die Gewaltenteilung hält, setzt sich aber dem Vorwurf der Vertuschung aus. In einer hitzigen Konfrontation erinnerte ein CBS-Korrespondent an Bidens Versprechen bei seinem Amtsantritt: "Ich werde Fehler begehen. Wenn ich einen mache, werde ich ihn eingestehen." Nun, da Biden einen Fehler begangen hat, schweigen jedoch sämtliche Instanzen. Seine Anwälte hatten das Nationalarchiv vorschriftsgemäß über den ersten Aktenfund informiert.

Mit dem Verweis auf das nun laufende Verfahren und ordentliche Abläufe versuchen Bidens Leute Distanz zu markieren zu Donald Trump. Dieser hatte nach dem Ende seiner Amtszeit Dutzende Kisten mit teilweise hochgeheimen Akten in seinem Anwesen in Mar-a-Lago versteckt und die Herausgabe so lange verweigert, bis die Bundespolizei FBI eine Razzia durchführte.

Die Affäre kommt gerade, als die Trendwende in Umfragen geschafft ist

Ganz so einfach kann sich Biden aber nicht aus der Affäre ziehen. Während zur Trump-Untersuchung ständig Informationen an die Medien durchsickerten, wurde der Aktenfund in Bidens Büro vom 2. November erst nach mehr als zwei Monaten publik - vor allem erst nach dem Parlamentswahltermin vom 8. November.

Auch tauchten die Biden-Dokumente auf, bevor das Justizministerium im Fall Trump einen Sonderermittler einsetzte. Nun fordern die Republikaner, dass auch Bidens Verhalten durch einen Sonderermittler untersucht wird. Bisher ist damit ein Bundesanwalt betraut, den noch Trump eingesetzt hatte.

Für Biden kommen diese schlechten Nachrichten zur Unzeit. Eben erst schien er eine Trendwende geschafft zu haben: Langsam steigt die Zustimmung zu seiner Amtsführung wieder, gerade liegt sie laut dem Statistikdienst Fivethirtyeight bei rund 44 Prozent, so hoch wie zuletzt vor fast eineinhalb Jahren.