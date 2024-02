Erneut sind am Wochenende Zigtausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gegangen. In Hamburg zogen am Sonntag laut Veranstaltern 50 000 Menschen unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer - Zusammen gegen Rechtsextremismus" durch die Innenstadt. Es war bereits die dritte Großdemonstration gegen Rechtsaußen in der Hansestadt seit Januar. In Stuttgart hatten am Samstag 8000 Menschen unter dem Slogan "Rechte Welle brechen" demonstriert. Auch in anderen Städten wie Dresden und Lübeck kam es am Wochenende zu ähnlichen Demonstrationen.