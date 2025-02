Die christlichen Kirchen rufen gemeinsam zur Wahl von Parteien auf, die sich für die Demokratie einsetzen. Extremismus und völkischer Nationalismus seien mit dem Christentum nicht vereinbar, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland. „Gehen Sie wählen und stimmen Sie bei der Bundestagswahl für Parteien und Abgeordnete, die sich für ein rechtsstaatliches, freiheitliches, weltoffenes, solidarisches und die Schöpfung bewahrendes Deutschland einsetzen“, appellierten die Vorsitzenden der beiden großen Kirchen und des Verbandes der anderen christlichen Konfessionen.