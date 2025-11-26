Gegner der geplanten Bürgergeld-Reform aus der SPD können ihr Mitgliederbegehren vorantreiben und nun offiziell Stimmen sammeln. Der Parteivorstand gab den Initiatoren nach Informationen der dpa Zugang zu einer Online-Plattform, auf der sich Unterstützer mit ihrer SPD-Mitgliedsnummer eintragen können. Nur diese Stimmen zählen für ein mögliches Mitgliederbegehren. Für ein Mitgliederbegehren muss ein Prozent der Parteimitglieder das Vorhaben unterstützen, das wären um die 3500 Stimmen. Kommen binnen zwei Monaten ausreichend Unterstützer zusammen, kann das eigentliche Begehren starten – erneut auf einer speziellen Plattform. Dort müssen es binnen drei Monaten mindestens 20 Prozent der Mitglieder unterstützen. Erst dann muss der Parteivorstand entscheiden, wie er mit den Forderungen umgeht. Die Initiatoren wollen erreichen, dass Sanktionen beim Bürgergeld nicht verschärft werden. Die Reform des Bürgergelds ist ein Vorhaben aus dem schwarz-roten Koalitionsvertrag, dem auch mehr als 80 Prozent der SPD-Mitglieder zugestimmt haben.