Die Sorgen vor Künstlicher Intelligenz sind sehr real – auch deshalb, weil die Bedrohung so wenig greifbar ist. All die warnenden Worte in den vergangenen Wochen zu den Gefahren für die Menschheit, zuletzt von Bill Gates , lösen auch deshalb große Ängste aus, weil sich die wenigsten Menschen wirklich vorstellen können , was das eigentlich bedeuten würde: eine Superintelligenz, die die gesamte Menschheit bedroht.

Womöglich gerade deswegen bildet sich derzeit eine neue Protestbewegung, Menschen gehen dort gegen die KI auf die Straße, wo man sie sehen und hören kann. Dort, wo immer neue, riesige Rechenzentren gebaut werden sollen, protestieren sie gegen die gigantischen Gebäude und die surrenden Ventilatoren – vereint in ihrer Ablehnung und in untypischen Allianzen über alle ideologischen Gräben hinweg. Die gewaltigen Bauten sind zu einer Projektionsfläche geworden, schreiben Jannis Brühl, Ann-Kathrin Nezik und Nakissa Salavati in ihrer Reportage aus Virginia und Frankfurt. Ein sehr lesenswerter Text.

In der deutschen Politik stehen (mal wieder) entscheidende Tage für die Bundesregierung an, sowohl bei der Finanzierung der Pflegeversicherung als auch bei der Zukunft der Rente muss die Koalition Lösungen finden, von denen sie derzeit weit entfernt ist. Wir halten Sie in unserem Newsblog über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Warum er findet, dass die SPD sich bei der Rentenreform ideologisch verheddert hat, erklärt Bastian Brinkmann in seinem Kommentar.

Und zum Schluss noch ein sehr unterhaltsamer Lesetipp aus dem Feuilleton: Der schottische Schriftsteller John Niven schreibt über den seltsamen Hass vieler Briten auf Meghan Markle, der die Zornesröte in englische Männergesichter treibt – und versucht, sich einen Reim darauf zu machen.

Was heute wichtig ist

Open AI streicht Veröffentlichung von neuem KI-Modell. Es gebe Sicherheitsbedenken, teilte das Unternehmen mit. Das Modell habe Nutzer nicht immer ehrlich über Aktionen informiert und zum Teil auf eigene Initiative gehandelt, sagte der zuständige Open-AI-Manager Saachi Jain dem Wall Street Journal. Zum KI-Newsblog

Britische Männer unter Terrorverdacht auf Kaution wieder frei. Die britischen Behörden ermitteln nach den Festnahmen von fünf Männern nahe einer Militärbasis unter Hochdruck. Alle Männer sind britische Staatsbürger und unter 30 Jahre alt. Sie wurden laut Medienberichten festgenommen, nachdem eine Anwohnerin die Polizei rief. Zum Artikel

Forderungen nach Kurswechsel in der CDU werden lauter. Die CDU habe ihr „politisches Vorfeld vernachlässigt“, schreibt der Sozialflügel der Partei, die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft, (CDA) in einem Beschluss. Sie sei nicht „einzig“ eine konservative Partei. Nicht nur dort, auch in der Jungen Union ist die Enttäuschung über Kanzler Merz groß. Zum Artikel

NRW-MP Wüst trifft Erdoğan im Palast in Ankara. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst wurde in einem protokollarisch ungewöhnlichen Treffen vom türkischen Präsident Erdoğan in der Hauptstadt Ankara empfangen. Wüst ist zum 65. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens in die Türkei gereist. Heute reist er nach Istanbul weiter. Zum Artikel

Bund streicht renommierter Cochrane-Stiftung die Förderung. Nina Warken hat während ihrer letzten Tage im Amt als Gesundheitsministerin entschieden, der Cochrane-Stiftung die Förderung zu streichen. Es geht um jährlich 1,3 Millionen Euro. Die Stiftung ist ein Leuchtturm der evidenzbasierten Medizin. Fachleute kritisieren die Streichung. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Wie Peking über militärische KI denkt. Die Autoren einer neuen Studie sehen Chinas Schwerpunkt beim Einsatz militärischer KI in Überwachung, Aufklärung und Zielerfassung. Sie warnen: Schnellere Entscheidungsprozesse können das Eskalationsrisiko erhöhen. Auch wichtig: Mistral-Gründer Arthur Mensch hält es für eine lösbare Aufgabe, KI-Agenten auf geschützte Umgebungen zu beschränken. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Deswegen wagen die USA keine KI-Entwicklungspause. Die USA und China liefern sich einen erbitterten Wettstreit um die beste KI und kennen dabei offenbar keine Grenzen. Beide fürchten, dauerhaft ins Hintertreffen zu geraten. Dabei würde Regulierung nicht zwangsläufig Innovation ausbremsen. Zum Briefing