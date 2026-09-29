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Verdacht der SteuerhinterziehungEine Million gefälschte Handys: Ermittler zerschlagen mutmaßliche Betrügerbande

Lesezeit: 3 Min.

In dieser Lagehalle in Krefeld fanden Zollermittler am Dienstag kistenweise gebrauchte Smartphones, die die mutmaßliche Bande als neu verkauft haben soll.
In dieser Lagehalle in Krefeld fanden Zollermittler am Dienstag kistenweise gebrauchte Smartphones, die die mutmaßliche Bande als neu verkauft haben soll.
SZ

Die Gruppe soll jahrelang minderwertige Samsung-Geräte als Neuware vertrieben und Dutzende Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Vor allem deutsche Kunden fielen offenbar darauf herein.

Von Jörg Diehl, Jan Diesteldorf, Ben Heubl und Roman Lehberger

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Seit Dienstagmorgen gehen Ermittler europaweit gegen eine mutmaßliche Betrügerbande vor, die Hunderttausende gefälschte Smartphones verkauft und Millionen Euro an Umsatzsteuer hinterzogen haben soll. Nach Erkenntnissen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR durchsuchen Zoll, Steuerfahndung und Polizei seit dem frühen Morgen 160 Objekte in 19 Ländern, mit Schwerpunkt in Deutschland. Mehrere mutmaßliche Hintermänner eines weit verzweigten, dem Verdacht zufolge betrügerischen Firmennetzwerks wurden bereits am Wochenende wegen des Vorwurfs der bandenmäßigen Steuerhinterziehung und der Gründung einer kriminellen Vereinigung verhaftet.

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