Bundeskanzler Olaf Scholz hat angesichts eines zunehmenden Antisemitismus vor einer Relativierung des millionenfachen Mordes an Juden im Zweiten Weltkrieg gewarnt. „Wir dürfen und wir werden keine Relativierung hinnehmen“, sagte Scholz am Donnerstag in Berlin bei einer Gedenkveranstaltung des Internationalen Auschwitz Komitees zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Das KZ und Vernichtungslager Auschwitz wurde am 27. Januar 1945 von der Roten Armee befreit. Scholz bekannte sich zur deutschen Schuld an diesem „Zivilisationsbruch“ und verwies auf „zahllose Versuche“ einer Geschichtsverfälschung sowie „die direkte Einflussnahme mächtiger Einzelner mit extremistischen Ansichten“ - offenbar in Anspielung auf den umstrittenen US-Milliardär Elon Musk. „Unsere Verantwortung, 80 Jahre danach, ist es auch, diesem Hass zu widerstehen. Das ist Staatsaufgabe, das bleibt aber auch Bürgeraufgabe“, betonte der SPD-Politiker.